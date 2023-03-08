موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023.. بشرى سارة لتخفيف الأعباء على المواطنين

يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023، والذي من المقرر أن يكون الشهر الأول الذي يُطبق فيه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بزيادة المعاشات، حيث وجّه الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبي السنوي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 24 ألف جنيه، بداية من أول أبريل 2023.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2023 بالزيادة الجديدة والمقررة 15%، بالإضافة إلى موعد صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين في أبريل، بالزيادة الجديدة أيضًا والتي تصل إلى 25%، ضمن توجيهات الرئيس لتخفيف الأعباء على المواطنين.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بنسبة 15%

اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات بزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، خلال زيارته محافظة المنيا، الخميس الماضي، أبرزها زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.

موعد صرف معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

توفر هيئة البريد المصري صرف المعاشات للمستحقين مع بداية كل شهر، إذ من المقرر أن يتم صرف معاشات أبريل 2023 بزيادة المعاشات الجديدة، من يوم السبت 1 من شهر أبريل.

تفاصيل صرف معاشات شهر أبريل 2023

تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة والتي تبلغ 15%، بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635،

حيث يصل عدد المستفيدين من زيادة المعشات الجديدة حوالي 11 مليون، بتكلفة 55 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة حوالي 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

تُصرف معاشات أبريل 2023 بزيادة المعاشات الجديدة، لأصحاب المعاشات الأقل من ألف جنيه يومي السبت والأحد 1 و2 أبريل.

تُصرف معاشات أبريل 2023 بزيادة المعاشات الجديدة، لأصحاب المعاشات الأكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل.

تُصرف معاشات أبريل 2023 بزيادة المعاشات الجديدة، لأصحاب المعاشات الأكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 5 و6 أبريل.

تُصرف معاشات أبريل 2023 بزيادة المعاشات الجديدة، لأصحاب المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه يومي السبت والأحد 8 و9 أبريل.

يُخصص يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 أبريل، لمن تخلّف عن الصرف من أصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

وعن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة في شهر أبريل، أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة جاهزة لصرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل، يوم 15 أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالٍ.

وقدّمت نيفين القباج الشكر للرئيس السيسي على توجيه بزيادة معاشات “تكافل وكرامة” بنسبة 25% شهريًّا، اعتبارًا من الشهر المقبل،

حيث قالت إن قرار الرئيس لقي ترحيبًا واسعًا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، والذي سيسهم في معاونة الأسر الأَوْلى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة.

معاشات شهر أبريل 2023.. خدمة الاستعلام عن الزيادة

يتيح الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، عددًا من الخدمات التي يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة منها، وأهمها خدمة الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة إذ يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة عبر هذا الرابط https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=5.

تسجيل دخول باستخدام الرقم القومي وكلمة السر.

الضغط على خانة «استعراض تطور زيادات المعاش».

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2023

يمكن للمستحقين للمعاشات الحصول على معاشات أبريل 2023 بزيادة المعاشات الجديدة، من خلال أكثر من 16 ألف منفذ في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال: