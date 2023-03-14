موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023.. الجدول الرسمى بالزيادة الجديدة

تزامن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 مع عيد الفطر المبارك، حيث جرى تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس وأبريل 2023 هذا الشهر، تزامنا مع شهر رمضان، للتخفيف عن الأسر في بداية الشهر الكريم.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 ومرتبات شهر مارس وابريل 2023 وجدول زيادة المعاشات لشهر ابريل 2023، وموعد تطبيق صرف زيادة المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023.. زيادة بنسبة 15%

يشغل موعد صرف المعاشات 2023 شهر أبريل اهتمام المواطنين خلال هذه الأيام، خاصة مع اقتراب شهر ابريل وعقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى تطبيق زيادة المرتبات وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين، لتكون بنسبة 15%، اعتبارًا من أول إبريل 2023، وجاء ذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في المنيا الخميس الموافق 2 مارس 2023.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023.. 55 مليار جنيه شهريًا تكلفة الزيادة سنوية

يقترب عدد المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى من 11 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهريًا، كما أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تصل لنحو 14 مليار جنيه، والتى من المقرر أن تطبق زيادة المعاشات الجديدة ابتداء من شهر ابريل المقبل، والتى تكون بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

الجدول الرسمى لـ مواعيد صرف معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

معاشات شهر أبريل 2023، يمكن صرف المعاش أقل من 1000جنيه، يوم السبت والأحد 1 و2 أبريل.

معاشات شهر أبريل 2023، موعد صرف المعاشات أكثر من 1000- حتى 2000 جنيه،يوم الإثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل.

معاشات شهر أبريل 2023، سيكون متاح صرف المعاشات أكثر من 2000 حتى 3000 جنيه، يوم الأربعاء والخميس 5 و6 أبريل.

جدول قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

يمكن للمواطنين حساب مبلغ المعاشات المستحق بعد زيادة المعاشات الجديدة كالتالى:

1-المعاش بقيمة 1300 جنيه بعد زيادة المعاشات في 2023 يصل إلى 1495 جنيها.

2- بعد زيادة المعاشات الجديدة، يصل المعاش بقيمة 2300 جنيه إلى 2645 جنيها.

3- المعاش بقيمة 3500 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 4025 جنيها.

4- بعد زيادة المعاشات الجديدة، يصل المعاش بقيمة 4300 جنيه إلى 4945 جنيها.

5- يصل المعاش المستحق للمواطن بمبلغ 5300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة إلى 6095 جنيها.

6- المعاش بقيمة 6500 جنيه بعد زيادة المعاشات في 2023 يصل إلى 7475 جنيها.

رابط الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة

قدمت الهيئة القومية للتأمين الأجتماعية، تسهيلا على المواطنين من أصحاب المعاشات، خدمة الاستعلام عن المعاشات وصرف المعاشات ومعرفة التفاصيل الخاصة بـ زيادة المعاشات من خلال الرقم القومي بالضغط على رابط الاستعلام من هنا https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=2.

أماكن صرف معاشات أبريل 2023

يتاح صرف معاشات شهر ابريل من خلال منافذ البريد المصرى.

معاشات شهر أبريل 2023 يمكن صرفها من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى.

يمكن لأصحاب المعاشات، عبر ماكينات الصرف الالى للبنوك، الحصول على معاشات شهر ابريل.

معاشات شهر ابريل 2023 بالزيادة الجديدة تصرف عبر منافذ فورى وكارت ميزة.

أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي عنها، موعد صرف مرتبات شهر مارس وأبريل 2023، للعاملين والموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات، والهيئات العاملة في الدولة، بالمحافظات، حيث جرى تبكير موعد الصرف هذا الشهر، تزامنا مع شهر رمضان، للتخفيف عن الأسر في بداية الشهر الكريم.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

وأوضحت وزارة المالية، في بيان عنها، أنّه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2023 خلال أسبوع من اليوم، ما يعني أنّ الصرف يبدأ يوم 20 مارس الجاري، من خلال مختلف ماكينات الصرافة والبنوك المختلفة في كل المحافظات بالجمهورية، قبل بداية شهر رمضان الكريم.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

وجرى تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، وأوضحت وزارة المالية أنّ خطة تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، المقرر أن تبدأ 23 أبريل وحتى الخميس 28 أبريل 2023، حيث سيكون موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، لنحو 33 وزارة هيئة وجهة حكومية، على النحو التالي، أيام 23 و24 و25 و26 و27 و28 من شهر أبريل.

موعد صرف مرتبات شهر مارس وأبريل 2023

وأشارت وزارة المالية، إلى أنّه سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، وتطبق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه للدرجة السادسة وما يعادلها، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تصل إلى 5000 جنيه شهري، والحاصل على درجة الماجستير من العاملين بالدولة 6000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تصل إلى 7000 جنيه شهريا.

موعد صرف زيادة المرتبات 2023

تزايد البحث عن موعد صرف زيادة المرتبات 2023، عقب إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن زيادة المرتبات 2023، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنيا.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، زيادة مرتبات 2023، والحد الأدنى للأجور، موضحا أنه سيتم تطبيق زيادة المرتبات 2023، بداية من شهر أبريل المقبل 2023، على أن تتم زيادة المعاشات 2023 في ذات التوقيت من العام.

جدول زيادة مرتبات 2023

زيادة المرتبات 2023 لموظفي الدرجة السادسة وما يعادلها تصل إلى 3500 جنيه.

زيادة المرتبات 2023 لموظفي الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تصل إلى 5000 جنيه.

زيادة المرتبات 2023 لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة تصل إلى 6000 جنيه.

جاءت زيادة المرتبات 2023 لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تصل إلى 7000 جنيه.

صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة 2023

يتم صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة 2023، خلال أيام 23 أبريل 2023، وتستمر حتى يوم 28 أبريل 2023، لأكثر من 33 وزارة وجهة حكومية، ويتم تقسميها على أيام منعًا للتكدس أمام مناطق صرف المرتبات 2023.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2023 يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 المقبل بدلا من الخميس الموافق 23 مارس والتي تستمر حتى يوم 26 مارس، قبل حلول شهر رمضان الكريم، داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية.

الحد الأدنى للأجور لزيادة مرتبات شهر مارس 2023

1- يصل مرتبات شهر مارس 2023 لموظفي الدرجة الممتاز إلى 9000 جنيه شهريا.

2- يصل مرتبات شهر مارس 2023 لموظفى الدرجة العالية إلى 6000 جنيه.

3- يصل مرتبات شهر مارس 2023 لدرجة المدير العام إلى 5400 جنيه.

4- يصل مرتبات شهر مارس 2023، لموظفى الدرجة الأولى إلى 4800 جنيه.

5- يصل مرتبات شهر مارس 2023، لموظفى الدرجة الثانية إلى 4200 جنيه.

6- يصل مرتبات مارس 2023، لموظفى الدرجة الثالثة إلى 3720 جنيه.

7- يصل مرتبات شهر مارس 2023، لموظفى الدرجة الرابعة إلى 3480 جنيه.

8- يصل مرتبات شهر مارس 2023، لموظفى الدرجة الخامسة إلى 3240 جنيه.

9- يصل مرتبات شهر مارس 2023، لموظفى الدرجة السادسة إلى 3000 جنيه.