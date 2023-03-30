موعد صرف معاشات أبريل2023.. تفاصيل الزيادة الجديدة والعلاوات الخمس للمستفيدين

تبدأ وزارة المالية، صرف معاشات شهر أبريل 2023 للمستحقين في الدولة بعد غد السبت 1 أبريل 2023، ويستمر حتى يوم 6 أبريل 2023، ومن المقرر أن تشهد زيادة جديدة لـ أكثر من 11 مليون مواطن، فضلًا عن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

وتستعرض بوابة « المال نيوز» كل التفاصيل التي تتعلق بموعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، وقيمة الزيادة الجديدة المقررة في أبريل، من خلال التقرير التالي:

جدول مواعيد صرف معاشات أبريل 2023

تصرف معاشات شهر أبريل لـ الشريحة الأولى يوم السبت 1 أبريل، والأحد 2 أبريل 2023.

بينما تصرف معاشات شهر أبريل لـ الشريحة الثانية يوم الإثنين 3 أبريل، والثلاثاء 4 أبريل 2023.

وأخيرًا تصرف معاشات شهر أبريل لـ الشريحة الثالثة يوم الأربعاء 5 أبريل، والخميس 6 أبريل 2023.

زيادة معاشات شهر أبريل 2023

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر في وقت سابق، تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ شهر أبريل ومايو ويونيو 2023، وتكون زيادة المعاش المقرر أن تصرف للمستحقين في الدولة 170 جنيها كحد أدنى، و1635 جنيها كحد أقصى، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

قيمة معاشات أبريل 2023 بعد الزيادة الجديدة

– الزيادة الجديدة لـ معاش شهر أبريل 2023، 1495 جنيهاً بدلًا من 1300 جنيها.

– الزيادة الجديدة لـ معاش شهر أبريل 2023، 2645 جنيهًا بدلًا من 2300 جنيه.

– الزيادة الجديدة لـ معاش شهر أبريل 2023، 4025 جنيهًا بدلًا من 3500 جنيه.

– الزيادة الجديدة لـ معاش شهر أبريل 2023، 4945 جنيهًا بدلًا من 4300 جنيه.

– الزيادة الجديدة لـ معاش شهر أبريل 2023، 6095 جنيهًا بدلًا من 5300 جنيه.

– الزيادة الجديدة لـ معاش شهر أبريل 2023، 7475 جنيهًا بدلًا من 6500 جنيه.

يذكر أن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن زيادة المعاشات بنسبة 15% يتم تطبيقها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة المعاشات نحو 11 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.

وأشار عوض، إلى أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات تبلغ نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، مؤكدًا أن زيادة المعاشات ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.