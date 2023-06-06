موعد صرف مرتبات يونيو 2023.. عيد الأضحى يعجل بقبض الموظفين

بكرت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، والتي تضمنت تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى يوم الأحد 18 يونيو 2023، ويتم استكمال صرفها خلال أيام 19 و20 و21 و22 من الشهر ذاته.

وأوضحت الوزارة، في بيان سابق، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للموظفين في 33 وزارة وهيئة حكومية يوم الأحد 18 يونيو 2023، ثم المجموعة الثانية يوم الاثنين 19 يونيو، وجميع الجهات الأخرى تصرف أيام الثلاثاء 20 يونيو، والأربعاء 21 يونيو، والخميس 22 يونيو.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وموعد صرف مرتبات شهر يونيو للمعلمين وجهات صرف مرتبات شهر يونيو يوم الاثنين 19 يونيو..

جدول وموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للموظفين بالقطاع الخاص والحكومة يوم 18 يونيو 2023، وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية، وفيما يلي جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

الوزارات التي تصرف مرتبات شهر يونيو الأحد الموافق 18 يونيو: القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الداخلية، شؤون مجلس النواب، التضامن الاجتماعي، التموين، السياحة، النقل، البترول، الصحة، الاتصالات، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الإسكان، الآثار، قطاع الأعمال العام، الأوقاف، الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، وجميع الجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

الهيئات المستقلة والجهات التي تصرف مرتبات شهر يونيو الأحد الموافق 18 يونيو 2023: مجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو للمعلمين.. الجهات والهيئات الحكومية

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لجميع العاملين في الدولة قبل عيد الأضحى 2023 بـ أسبوع واحد، وبذلك يكون صرف المرتبات يوم 18 يونيو 2023 المقبل، وفيما يلي الوزارات والهيئات التي تصرف مرتبات شهر يونيو ..

الوزارات التي تصرف مرتبات شهر يونيو يوم الاثنين 19 يونيو 2023: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، والاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

الهيئات المستقلة والجهات التي تصرف مرتبات شهر يونيو يوم الاثنين 19 يونيو 2023: رئاسة الجمهورية، مجلس الدولة، القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، الهيئة العامة للرقابة المالية، هيئة الرقابة الإدارية، اللجنة العليا للانتخابات، المحكمة الدستورية العليا، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دار الإفتاء المصرية، معهد الخدمات المالية، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، وباقي الجهات الأخرى.

جهات صرف مرتبات شهر يونيو أيام الثلاثاء 20 يونيو، والأربعاء 21 يونيو، والخميس 22

تصرف جميع الوزارات والجهات الحكومية التي لم تصرف مرتبات شهر يونيو 2023 خلال اليومين السابقين.

موعد عيد الأضحي المبارك 2023

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن موعد عيد الأضحى في مصر فلكيًا، من خلال الدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ، حيث أشار المعهد إلى أن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك سيكون طبقًا للآتي: