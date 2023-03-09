موعد صرف مرتبات مارس 2023.. المالية تفاجئ الموظفين والعاملين بالدولة

يترقب العديد من العاملين بالدولة فى القطاع والوزارات الحكومية والهيئات موعد صرف مرتبات مارس 2023 والذى يوافق قدوم شهر رمضان المبارك، طبقا للحسابات الفلكية أن شهر رمضان الكريم سيكون يوم 23 مارس الجاري، ولذلك قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس لتبدأ من 20 مارس الجارى مراعاة لظروف العاملين فى الدولة وشراء مستلزمات ومتطلبات شهر رمضان الكريم .

بوابة “المال نيوز”تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن موعد صرف مرتبات مارس 2023..

موعد صرف مرتبات مارس 2023.. حقيقة الزيادة الجديدة من الشهر الحالي

اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من القرارات بزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، خلال زيارته لمحافظة المنيا الخميس الماضي، أبرزها زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.

في الوقت الذي انتشرت شائعات تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2023 في مصر بالزيادة الجديدة بداية من 20 مارس الجاري، نفت وزارة المالية صحة هذا الأمر، مؤكدة أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس رسميا في مصر يوم 20 -3-2023، دون أي زيادات بمناسبة شهر رمضان الكريم.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 في مصر

أعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، مواعيد صرف مرتبات مارس ٢٠٢٣، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تمت مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات مارس، لكل الجهات الإدارية بالدولة، كما تم التبكير في صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق ٢٠ مارس بدلًا من الخميس الموافق ٢٣ مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

يأتى صرف مرتبات شهر مارس 2023 الاثنين 20 مارس، الثلاثاء 21 مارس، الأربعاء 22 مارس، الخميس 23 مارس، الجمعة 26 مارس الجاري، عن المتأخرات في صرف المعاشات فيتم صرف المرتبات أيام الأربعاء 8 مارس، الخميس 9 مارس، الأحد 12 مارس.

وأوضح طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه تم سيتم صرف مرتبات مارس أيام ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٦ من الشهر نفسه. وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.



جدول زيادة مرتبات 2023

جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

مرتبات شهر مارس.. ترتيب الأولويات للوزرات والهيئات

يكون صرف مرتبات شهر مارس 2023 فى أول يوم للوزرات والهيئات التالية ” وزارة التموين، وزارة الصحة، والطيران المدني، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة النقل، ووزارة الاتصالات، ووزارة القوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الإسكان، والتجارة والصناعة، ووزارة البيئة، ووزارة البترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات في يوم.

ثم تليها الوزارات” التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، ووزارة التخطيط، والاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، ووزارة المالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات من المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية في يوم آخر، الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق”.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2023 بنسبة 15%

اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من القرارات بزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، خلال زيارته لمحافظة المنيا الخميس الماضي، أبرزها زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.

موعد صرف معاشات إبريل 2023 بـالزيادة الجديدة

توفر هيئة البريد المصري صرف المعاشات للمستحقين مع بداية كل شهر، إذ من المقرر أن يتم صرف معاشات إبريل 2023 بـ زيادة المعاشات الجديدة، من يوم السبت 1 من شهر إبريل.

تفاصيل صرف معاشات شهر إبريل 2023

تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف معاشات شهر إبريل 2023 بالزيادة الجديدة والتي تبلغ 15 %، بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635، حيث يصل عد المستفيدين من زيادة المعشات الجديدة حوالي 11 مليون، بتكلفة 55 مليار جنيهًا، كما بلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة حوالي 14 مليار جنيهًا، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

تُصرف معاشات إبريل 2023 بـ زيادة المعاشات الجديدة، لأصحاب المعاشات الأقل من ألف جنيه يومي السبت والأحد 1 و2 أبريل.

تُصرف معاشات إبريل 2023 بـ زيادة المعاشات الجديدة، لأصحاب المعاشات الأكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل.

تُصرف معاشات إبريل 2023 بـ زيادة المعاشات الجديدة، لأصحاب المعاشات الأكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 5 و6 أبريل.

تُصرف معاشات إبريل 2023 بـ زيادة المعاشات الجديدة، لأصحاب المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه يومي السبت والأحد 8 و9 أبريل.

يُخصص يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 إبريل، لمن تخلف عن الصرف من أصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

وعن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة في شهر أبريل، أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة جاهزة لصرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل، يوم 15 أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

وقدمت نيفين القباج الشكر للرئيس السيسي على توجيه بزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث قالت إن قرار الرئيس لاقى ترحيبًا واسعًا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة.

معاشات شهر إبريل 2023.. خدمة الاستعلام عن الزيادة

يُتيح الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، عددًا من الخدمات التي يُمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة منها، وأهمها خدمة الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة إذ يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة عبر هذا الرابط https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=5.

تسجيل دخول باستخدام الرقم القومي وكلمة السر.

الضغط على خانة «استعراض تطور زيادات المعاش».

أماكن صرف معاشات شهر إبريل 2023

يُمكن للمستحقين لـ المعاشات الحصول على معاشات إبريل 2023 بـ زيادة المعاشات الجديدة، من خلال أكثر من 16 ألف منفذ في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال: