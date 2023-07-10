موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. الدرجة الخامسة تحصل على 4000 جنيه

يترقب كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، وانشغل المواطنون بالبحث على المحرك العالمي الشهير جوجل عبر الإنترنت عن موعد مرتبات شهر يوليو 2023، والزيادة المقرر صرفها.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023 والتي تبدأ يوم السبت 23 يوليو، والمعلومات الكاملة عن موعد مرتبات شهر يوليو 2023

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

سيتم صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023، بداية من يوم السبت الموافق يوم 23 يوليو 2023، بينما تصرف متأخرات شهر يونيو خلال أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء)، ويوافق أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

تتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.

تحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

تتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

تحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

تتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.

تحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

تتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

يحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه، بينما يتقاضى حاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيها.

موعد مرتبات شهر يوليو 2023

أهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الخميس 18 يوليو 2023 على أن يستمر لمدة 6 ايام متتالية صرف مرتبات مايو 2023 خلال أيام 18 و21 و22 و23 و24 من نفس الشهر .