موعد صرف مرتبات شهر يوليو وأغسطس 2023 لموظفي القطاع الحكومي

حددت وزارة المالية موعد نزول مرتبات شهر يوليو وأغسطس 2023 لموظفي القطاع الحكومي، وتبدأ في إتاحة مرتبات شهر يوليو 2023، لعمليات الصرف اعتبارا من يوم الأحد 23 يوليو 2023، بينما ستصرف متأخرات شهر يونيو خلال أيام (الأحد والإثنين والثلاثاء)، وسيوافق أيام 9 و10 و11 من الشهر ذاته، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

“بوابة المال نيوز” تستعرض في هذه السطور بالتفاصيل المعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، وجدول صرف المرتبات خلال الشهر نفسه.

موعد نزول مرتبات شهر يوليو 2023

وأهابت وزارة المالية بالعاملين فى الجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتبدأ وزارة المالية في إتاحة مرتبات شهر يوليو 2023، لعمليات الصرف اعتبارا من يوم الأحد 23 يوليو 2023، بينما تصرف متأخرات شهر يونيو خلال أيام (الأحد والإثنين والثلاثاء)، وسيوافق أيام 9 و10 و11 من الشهر ذاته، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

يبحث كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عبر الإنترنت على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد نزول مرتبات شهر يوليو 2023، وفيما يلي جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة.

تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

يتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.

تحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

تتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

تحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

تتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.

تحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

يتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

يحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه، بينما يتقاضى حاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

تصرف مرتبات شهر أغسطس 2023، اعتبارا من يوم الخميس 24 من الشهر ذاته ولمدة 5 أيام حتي يوم 30 أغسطس المقبل، في حين يتم صرف المتأخرات سيكون خلال أيام 9 و10 و11 أغسطس 2023.

وتابعت الوزارة إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023



تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الأحد 23 يوليو 2023 على أن يستمر لمدة 5 أيام متتالية صرف مرتبات يوليو 2023 خلال أيام 23 و24 و25 و26 و27 من الشهر نفسه.