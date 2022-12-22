موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023.. «المالية» تحدد الجدول الزمني للعام الجديد

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، للعاملين بالحكومة يوم الإثنين 24 يناير 2023، ويتم الصرف لـ 33 مصلحة ووزارة وهيئة أخرى يوم الثلاثاء 25 يناير 2022.

كما حددت الوزارة أيام، يمكن من خلالها صرف مرتبات شهر يناير 2023 للهيئات السابقة التي لم تصرف المرتبات للعاملين في الموعد المحدد خلال الأربعاء 26 والأحد 30 والإثنين 31 يناير 2023.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 وتفاصيل الجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية للعام الجديد .

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 202

تقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يناير 2023 كالتالي:

ـ يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، يتم صرف مرتبات وزارات الصحة والتموين والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي والثقافة والخارجية والداخلية.

ـ يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 ويوم الخميس الموافق 26 يناير 2023، يتم صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري.

ـ يوم الجمعة الموافق 27 يناير 2023 ويوم السبت الموافق 28 يناير 2023 ويوم الأحد الموافق 29 يناير 2023، يتم صرف باقي الموظفين.

“المالية” ترسل إخطارًا بموعد صرف مرتبات شهر يناير 2023

أرسلت وزارة المالية إخطارا للعاملين في الجهات الإدارية بموعد صرف مرتبات شهر يناير، ويسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.

الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة

– 9000 جنيه شهريا لموظفي الدرجة الممتازة.

– 6600 جنيه شهريا لموظفي الدرجة العالية.

– 5400 جنيه شهريا لموظفي الدرجة مدير عام.

– 4800 جنيه شهريا لموظفي الدرجة الأولى.

– 4200 جنيه شهريا لموظفى الدرجة الثانية.

– 3720 جنيها شهريا لموظفي الدرجة الثالثة.

– 3480 جنيها شهريا لموظفي الدرجة الرابعة.

– 3240 جنيها شهريا لموظفي الدرجة الخامسة.

– 3000 جنيه شهريا لموظفي الدرجة السادسة.