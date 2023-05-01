موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.. جدول الزيادة الجديدة

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 بداية من يوم الخميس 18-5-2023، وذلك في إطار جهود الوزارة نحو التيسير على العاملين بالدولة وبكل الجهات الإدارية.

“بوابة المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مايو، بداية من الخميس 18-5-2023، وحتى يوم الأربعاء 24-5-2023، وجرى تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدول الحد الأدنى للأجور

وتابعت الوزارة أنه اعتبارًا من أول أبريل الماضي، جرى تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر كتالي:

لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهريًّا للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.

– 8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.

– 7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها.

– 6500 للأولى أو ما يعادلها.

– 5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها.

– 5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها.

– 4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها.

– 4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها.

– 3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها.

– الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهريًّا

الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهريًّا، والحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الدكتوراه» 7000 جنيه،

وتقرر في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرَف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمى، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.

وقالت وزارة المالية إنه سيجري استكمال صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة، يوم الأحد 7 مايو 2023، والأربعاء 10 مايو، والخميس 11 مايو.