موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.. أرقام الزيادة الجديدة

عدلت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في الدولة وما في حكمها، حيث أقرت الوزارة خلال إبريل الماضي تعديل مواعيد صرف المرتبات حتى يونيو.

وزادت عمليات البحث عن عبارة موعد صرف مرتبات شهر مايو، واحتلت الصدارة على محرك البحث جوجل، وتستعرض بوابة «المال نيوز» تفاصيل وموعد صرف مرتبات شهر مايو من خلال التقريرالتالي..

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.. لمدّة 6 ايام

ووفقا للقرارات الرئاسية قمن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مايو بزيادة إبريل الماضية المحددة لكل فئة في الدولة، بجميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والشركات التابعة لها، لمدة 6 أيام، على أن يبدأ صرف رواتب العاملين وما في حكمها من يوم الخميس الموافق 18 مايو.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

أتاحت وزارة المالية أياما لصرف المرتبات لمن تخلف عن صرف مرتبات شهر مايو 2023 في مواعيدها، على أن تكون في أيام الأحد حتي الأربعاء 21-24 مايو 2023، ووفقًا لـ وزارة المالية يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة بخلاف الرواتب كالتالي :

مرتبات شهر مايو 2023 بشأن مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يوم الأحد 7-5-2023.

مرتبات شهر مايو 2023 بشأن مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يوم الأربعاء 10-5-2023.

مرتبات شهر مايو 2023 بشأن مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يوم الخميس 11-5-2023.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

حسمت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 بداية من يوم الخميس 18-5-2023، في إطار جهود الوزارة نحو التيسير على العاملين بالدولة وبكل الجهات الإدارية، ويبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2023 يوم الخميس 18 مايو ويستمر الصرف أيام 21 و23 و24 مايو 2023.

ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7و10و11 مايو 2023، بعد أن تم تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، بدءًا من أول أبريل المنقضي في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مواعيد مرتبات شهر يونيو المقبل 2023



تحددت مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 خلال أيام 18 و19 و20 و21 و22 يونيو لعام 2023.

ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و8 و11 يونيو 2023.

الحد الأدنى لأجور الموظفين



ولا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهريًّا للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.

– 8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.

– 7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها.

– 6500 للأولى أو ما يعادلها.

– 5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها.

– 5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها.