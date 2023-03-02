موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023.. مستلزمات رمضان تفتح شهية الموظفين

حددت وزار ة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، طبقا لما جاء في الكتاب الدوري الصادر عن شهور يناير وفبراير ومارس، لاسيما بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من شهر أبريل، بينما تكون مرتبات شهر مارس بالزيادة الأخيرة التي بدأت منذ شهر نوفمبر الماضي، بناء على توجيهات الحكومة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات اليوم لتحسين دخول دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

بوابة “المال” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023..

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023.. الهيئات والجهات الحكومية

أوضحت الوزارة أنه تم إصدار قرار بأن يتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2023 للموظفين في جميع الهيئات والجهات الحكومية، بسبب حلول شهر رمضان الكريم، وسيتم الصرف بدءا من يوم الإثنين 20 مارس الحالي، حتى يوم الخميس 23 مارس الحالي، وهو أول أيام شهر رمضان.

يتم الصرف للعاملين في العديد من الوزارات، ومنها القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، وعدد من الوزارات الأخرى، وعدد من المديريات والهيئات.

وأهابت وزارة المالية جميع الجهات الإدارية بضرورة إخطار العاملين بموعد صرف المرتبات في إطار تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، للحد من تفشي فيروس كورونا.

مرتبات شهر مارس

الحد الأدنى للدرجة الممتازة بقيمة 9000 جنيه.

الحد الأدنى للدرجة العالية بقيمة 6600 جنيه.

الحد الأدنى لدرجة المدير العام بقيمة 5400 جنيه.

الحد الأدنى لموظفي الدرجة الأولى بقيمة 4800 جنيه.

الحد الأدنى لموظفي الدرجة الثانية بقيمة 4200 جنيه.

الحد الأدنى لموظفي الدرجة الثالثة بقيمة 3720 جنيه.

الحد الأدنى لموظفي الدرجة الرابعة بقيمة 3480 جنيه.

الحد الأدنى لموظفي الدرجة الخامسة بقيمة 3240 جنيه.

الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة بقيمة 3000 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 للعاملين بالدولة

رفع الحد الأدنى للدرجة السادسة وما يعادلها إلى 3500 جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها إلى 5000 جنيه شهرياً.

رفع الحد الأدنى لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة إلى 6000 جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة إلى 7000 جنيه شهرياً.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلًا من 24 ألف جنيه اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.