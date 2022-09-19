موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022.. 33 وزارة وهيئة تبدأ الخميس

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفقا لجدول محدد لصرف مرتبات شهر سبتمبر، حيث سيتم صرف المرتبات على 5 أيام بعد تقسيم الوزارات والهيئات التابعة لها على هذه الأيام.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022..

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022.. المستحقات في ماكينات الصراف الآلي

أكدت وزارة المالية أنه تمت مراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

كما أهابت الوزارة، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

مرتبات شهر سبتمبر 2022.. الصرف للعاملين في 33 وزارة وهيئة

يتم بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، عن شهر سبتمبر 2022 بعد غد الأربعاء، حيث سيتم الصرف للعاملين في 33 وزارة وهيئة، وفي اليوم التالي الخميس 22 سبتمبر الجاري سيبدأ صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة، أما جميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر2022.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية.

جدول صرف مرتبات سبتمبر 2022

سيتم صرف مرتبات سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة، في اليوم الأول 21 سبتمبر 2022، وهي وزارات الصحة -التضامن الاجتماعى- التموين- النقل- الاتصالات- القوى العاملة- الإنتاج الحربي- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- قطاع الأعمال العام- شؤون مجلس النواب- الداخلية- الأوقاف- الثقافة- الآثار- الإسكان- التجارة والصناعة- الطيران المدنى- البيئة- السياحة – البترول.

وكذلك مديريات الخدمات بالمحافظات وهي الشؤون الصحية- التضامن الاجتماعى- التموين والتجارة- الطرق والنقل- القوى العاملة- الإسكان والمرافق، أما الهيئات فتشمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- المجلس القومي لحقوق الإنسان- المجلس الأعلى للصحافة- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى- الجهاز المركزي للمحاسبات- مجلس النواب.

أما اليوم الثاني 22 سبتمبر 2022 في جدول صرف مرتبات سبتمبر سيبدأ صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة، وهي للعاملين في وزارات التعليم العالى- التنمية المحلية- العدل – الكهرباء -التخطيط- الاستثمار والتعاون الدولى- التربية والتعليم- الزراعة واستصلاح الأراضى- الموارد المائية والري- الخارجية- الشباب والرياضة – المالية، ومديريات الخدمات بمختلف المحافظات وهي التربية والتعليم- الزراعة- الطب البيطري – الشباب والرياضة.

وكذلك سيتم الصرف للهيئات التالية في اليوم الثاني وهي القضاء والنيابة العامة- هيئة النيابة الإدارية- هيئة قضايا الدولة- مجلس الدولة- هيئة الرقابة الإدارية- الهيئة العامة للرقابة المالية- المحكمة الدستورية العليا- دار الإفتاء المصرية- اللجنة العليا للانتخابات- معهد الخدمات المالية- الجهاز المركزي للتنظيم والادارة – الأزهر الشريف- رئاسة مجلس الوزراء- رئاسة الجمهورية- باقى الجهات الأخرى.

فيما سيتم صرف مرتبات سبتمبر 2022 لجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر2022.