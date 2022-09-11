موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022.. 3 مراحل لجميع موظفي الدولة

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في الدولة والبالغ عددهم نحو 6 ملايين من الموظفين والعاملين في 66 وزارة ومصلحة وهيئة وفق جدول صرف محدد سلفًا.

ويسعى المواطنون العاملون في القطاع العام أو قطاع الأعمال للحصول على معلومة مؤكدة لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 عبر المنصات الإلكترونية، وتبدأ 21 سبتمبر وتستمر لمدة 5 أيام، عقب الانتهاء من صرف أغسطس، بوابة «المال نيوز»، تنشر في السطور التالية، تفاصيل وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022.. جدول التوزيع على المصالح الحكومية

حددت وزارة المالية صرف رواتب موظفي 66 هيئة ووزارة حكومية، ابتداء من يوم 21 سبتمبر للمرحلة الأولى، أما عن المرحلة الثانية فتصرف يوم 22 سبتمبر يتم صرف مرتبات شهر سبتمر لموظفي 22 وزارة وهيئة حكومية ويستمر صرف مرتبات شهر سبتمر فى المرحلة الثالثة يوم 23 سبتمبر ويتم فيها صرف رواتب موظفي أكثر من 17 وزارة وهيئة حكومية، كما تم تخصيص الفترة من 24 -27 لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف.

جدول مواعيد قبض موظفي الدولة لشهر سبتمبر

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمر للعاملين في الدولة والبالغ عددهم نحو 6 ملايين من الموظفين والعاملين في 66 وزارة ومصلحة وهيئة وفق جدول صرف محدد سلفًا.

جدول صرف المرتبات المصالح الحكومية لشهر سبتمبر 2022

يتم صرف المرتبات للعاملين فى الدولة يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، فى الوزارات التالية:

تصرف لوزارة الطيران المدني، وزارة الإنتاج الحربي، لوزارة التجارة والصناعة، وزارة الآثار- السياحة، وزارة البترول، التموين، الإسكان، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، البيئة، النقل والقوى العاملة.

كما يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم 21 سبتمبر لكل من قطاع الأعمال العام – الثقافة- شؤون مجلس النواب- الداخلية- الصحة- الاتصالات.

مرتبات العاملين في مديريات الخدمات بالمحافظات

مديريات الطرق والنقل- مديريات التموين والتجارة الداخلية – مديريات القوى العاملة- مديريات الشئون الصحية- مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الإسكان والمرافق.

جدول المصالح الحكومية التي تصرف يوم المرتبات

يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر في يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2022 في الوزارات التالية:

صرف مرتبات شهر سبتمبر لوزارة الشباب والرياضة- المالية- الاستثمار والتعاون الدولي- التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- التخطيط – الخارجية – التعليم العالي- التنمية المحلية- العدل- الزراعة واستصلاح الأراضي- الكهرباء- الموارد المائية والري.

صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في المديريات بالمحافظات كما يلي:

صرف مرتبات شهر سبتمبر فى مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين.

صرف مرتبات شهر سبتمبر فى مديريات الطب البيطري.

صرف مرتبات شهر سبتمبر فى مديريات التنظيم والإدارة- مديريات الشباب والرياضة- مديريات الزراعة- دواوين عموم المحافظات.

جدول المصالح الحكومية التي تصرف يوم المرتبات

دواوين المحافظات- مجلس الدولة- رئاسة الجمهورية- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة-الهيئة العامة للرقابة المالية- القضاء والنيابة العامة- رئاسة مجلس الوزراء- اللجنة العليا للانتخابات- معهد الخدمات المالية- هيئة الرقابة الإدارية- الأزهر- هيئة النيابة الإدارية- المحكمة الدستورية العليا- الجامعات- دار الإفتاء المصرية- هيئة قضايا الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

يتم صرف رواتب باقي العاملين في الوزارات المصالح والهيئات الأخرى التي لم تصرف مرتبات شهر سبتمبر فى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 25 و26 و27 سبتمبر 2022.