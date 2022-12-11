موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين في الحكومة والهيئات والمصالح

يبدأ موعد صرف مرتبات ديسمبر يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، والأحد 25 ديسمبر في الهيئات والمصالح، ويتم الصرف في باقي الجهات التي لم تصرف في اليومين السابقين خلال المدة من الإثنين 26 ديسمبر إلى الأربعاء 28 من الشهر نفسه.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص..

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 .. لا تغييرات في التوقيتات

جاء موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين في الحكومة في مواعيده المحددة مسبقا، حيث كشفت وزارة المالية التوقيتات الثابتة لصرف قبض شهر ديسمبر، والتي أوضحها طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ببيان في شهر سبتمبر 2022 عن توقيت قبض مرتبات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر “آخر شهر خلال هذا العام”، ولا يوجد أي تغيير في التوقيتات، أو حتى تبكير في الصرف مقارنة بالشهور الأخرى أو صدور أي استثناءات.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

ينطلق قبض مرتبات ديسمبر يوم الخميس 22 من شهر ديسمبر 2022، والأحد 25 ديسمبر في الهيئات والمصالح، ويتم الصرف في باقي الجهات التي لم تصرف في اليومين السابقين خلال المدة من الإثنين 26 ديسمبر إلى الأربعاء 28 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022.. متأخرات مستحقات العاملين في الحكومة

حددت وزارة المالية صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر ولمدة ثلاثة أيام، كما أهابت الوزارة بالجهات الحكومية إخطار العاملين بمواعيد الصرف لتقليل التزاحم حول ماكينات الصراف الآلي ATM في محافظات ومدن وقرى مصر.

موعد صرف مرتبات ديسمبر في شركات البترول 2022

تختلف توقيتات قبض البترول عن مواعيد القطاع الحكومي، وبحسب ملكية الشركات نفسها، وننشر فيما يلي توقيتات قبض مرتبات ديسمبر 2022 في شركات البترول:

-يتم صرف مرتبات شركات البترول على 3 أيام هي 20 و22 و24 ديسمبر 2022 مقسمة حسب ملكية رأس المال.

-يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022: يبدأ صرف مرتبات شركات البترول في القطاع المشترك بتروجيت بتروتريد وويبكو.

-يوم الخميس 22 ديسمبر 2022: الصرف في شركات البترول للقطاع العام شركة الإسكندرية للبترول وشركة التعاون للبترول وشركة مصر للبترول.

-يوم السبت 24 ديسمبر 2022: صرف المرتبات في شركات البترول للقطاع الاستثماري شركة سيدبك وشركة أموك وشركة أنربك.

زيادة المرتبات 2023

تنتشر توقعات الموظفين في مصر بزيادة جديدة مع بداية شهر يناير 2023، حيث يتخصص موعد زيادة المرتبات 2023 وفق المواعيد الرسمية، وهي زيادة المرتبات شهر يوليو 2023، ولا يوجد أي تصريحات حكومية صادرة حتى الآن عن زيادة المرتبات في شهر يناير 2023.

وقرر مصطفي مدبولي رئيس الوزارء علاوة استثنائية 300 جنيه مقابل غلاء المعيشة للعاملين في الحكومة، كما رفع الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين في مصر لجميع الموظفين.

جدول الحد الأدنى للأجور بداية من شهر نوفمبر 2022

-الحد الأدنى للأجور في مصر: الدرجة الممتازة يصل إلى 9000 جنيه شهريًا.

-الحد الأدنى للأجور في مصر: الدرجة العالية يصل إلى 6600 جنيه شهريًا.

-الحد الأدنى للأجور في مصر: درجة مدير عام يصل 5400 جنيه شهريًا.

-الحد الأدنى للأجور في مصر: الدرجة الأولى يصل إلى 4800 جنيه.

-الحد الأدنى للأجور في مصر: الدرجة الثانية يصل إلى 4200 جنيه.

-الحد الأدنى للأجور في مصر: الدرجة الثالثة يصل إ 3720 جنيها.

-الحد الأدنى للأجور في مصر: الدرجة الرابعة يصل 3480 جنيها.

-الحد الأدنى للأجور في مصر: الدرجة الخامسة يصل 3240 جنيها.

-الحد الأدنى للأجور في مصر: الدرجة السادسة يصل 3000 جنيه.