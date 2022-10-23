موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022.. برنامج المنظومة المالية الإلكترونية

أعلنت وزارة المالية، في بيان رسمي سابق لها، عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 في مصر بعدما اقتربت الحكومة من صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة لمعرفة، موضحة مواعيد صرف رواتب شهر نوفمبر وديسمبر.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 جميع الوزارات..

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 جميع الوزارات

تبدأ عملية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 لموظفي الدولة في كل محافظات الجمهورية عن شهر أكتوبر الحالي غدا الاثنين، خلال الفترة من 24- 30 أكتوبر 2022 ولمدة 7 أيام، وفقًا للمخطط الزمني للكتاب الدوري الذي تُصدره وزارة المالية.

وحدّدت وزارة المالية موعد بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 لكل الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة بجميع محافظات الجمهورية من خلال الكتاب الدوري ربع السنوي الذي ينظم عملية السحب من ماكينات الصرف الآلي للبنوك لتفادي الزحام والتكدسات أمام “atm” للبنوك وقت قبض الموظفين، حيث تقوم البنوك خلال فترة الصرف بتغذية كل الماكينات.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022.. الصرف لمدة 5 أيام

وأوضحت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، لمدة 5 أيام، على أن يبدأ صرف المرتبات من يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، حتى يوم الاثنين الموافق 30 من الشهر نفسه، مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية.

كما أوضح من خلال البيان أن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر من ماكينات الصراف الآلي، يبدأ وفقاً للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

جدول مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2022

أوضح طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين بالجهات الإدارية بالدولة، جاء على النحو التالي:

• يوم الخميس ٢٤ نوفمبر.

• يوم الأحد 27 نوفمبر.

• يوم الاثنين 28 نوفمبر.

• يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

• يوم الأربعاء 30 نوفمبر.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

نقدم لكم شرائح موعد صرف معاشات نوفمبر 2022، جاءت كالآتي:

الشريحة الأولى يومي 1 و2 نوفمبر 2022: من يحصل على أقل من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية يومي 3 و4 نوفمبر 2022: من يحصل على أقل من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة يومي 5 و6 نوفمبر 2022: من يحصل على أكثر من 2000 جنيه.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2022

أصحاب معاش 1000 جنيه بعد الزيادة يصبح حوالي 1130 جنيه مصري.

أصحاب معاش 2000 جنيه بعد الزيادة يصبح حوالي 2260 جنيه.

أصحاب معاش 3000 جنيه بعد الزيادة يصبح حوالي 3390 جنيه مصري.

أصحاب معاش 4000 جنيه بعد الزيادة يصبح حوالي 4520 جنيه.

أصحاب معاش 5000 جنيه بعد الزيادة يصبح حوالي 5650 جنيه مصري.

أصحاب معاش 6000 جنيه بعد الزيادة يصبح حوالي 6780 جنيه.