موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.. 7000 جنيه لحاملي درجة الدكتوراه

يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس من الشهر الجارى للعاملين في الحكومة، كما يستمر صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد مرتبات شهر أغسطس 2023، وفقا للمواعيد التي أعلنت عنها وزارة المالية.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 بالأيام والمواعيد

يستطيع الموطفون والعاملون في الدولة من الهيئات المختلفة، معرفة مواعيد مرتبات شهر أغسطس 2023 وفقا للجدول التالى:

اليوم الأول في صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين في الدولة.

يوافق يوم الخميس 24-8-2023

ثانى أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

يوافق يوم الأحد 27-8-2023

يأتى موعد اليوم الثالث في مرتبات شهر أغسطس 2023.

يوم الاثنين الموافق 28-8-2023

كما يتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، لليوم الرابع.

يوم الثلاثاء الموافق 29-8-2023

تصرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لليوم الخامس على التوالى.

يوم الأربعاء الذي يوافق 30 -8-2023

صرف مرتبات شهر أغسطس يوم الخميس 24 أغسطس 2023 في الوزارات التالية:

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات أغسطس يوم 24 أغسطس لكل من:

صرف مرتبات شهر اغسطس 2023 لـ وزارة المالية، وزارة الخارجية.

صرف مرتبات شهر اغسطس 2023 لـ وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية.

كما تصرف مرتبات شهر أغسطس 2023 في أول أيام جدول الصرف يوم 24 أغسطس، لـ وزارة الشباب والرياضة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

-وزارة الكهرباء، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، من الوزارت، كما يتم صرف مرتبات شهر أغسطس لـ وزارة العدل، وزارة التعليم العالي.

المديريات الخدمية في المحافظات تصرف مرتبات شهر أغسطس يوم الخميس 24 أغسطس كالتالى:

1-المعلمون والموظفون في مديريات التربية والتعليم.

2- مديريات الطب البيطري- مديريات الزراعة.

3- دواوين عموم المحافظات.

4- مديريات الشباب والرياضة.

5- صرف مرتبات شهر اغسطس 2023 لـ مديريات التنظيم والإدارة.

صرف مرتبات شهر أغسطس الخميس 24 أغسطس 2023 لـ الهيئات المستقلة الحكومية.

مرتبات شهر أغسطس بالزيادة المقررة



يمكن للموظف من صرف مرتبات أغسطس عبر ماكينات الصرف الآلي المعتمدة من قبل وزارة المالية، لتجنب الزحام بين المواطنين، لا سيما أن صرف مرتبات أغسطس سيبدأ يوم الخميس الموافق 24 وينتهي يوم 31 أغسطس 2023.

مرتبات أغسطس 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة بمبلغ يقدر 10500 جنيه.

مرتبات أغسطس للدرجة الوظيفية العالية بمبلغ يقدر 8500 جنيه.

مرتبات أغسطس 2023 للدرجة الوظيفية مدير عام بمبلغ يقدر 7000 جنيه.

مرتبات أغسطس للدرجة الوظيفية الأولى بمبلغ يقدر 6500 جنيه.

مرتبات أغسطس للدرجة الوظيفية الثانية بمبلغ يقدر 5500 جنيه.

مرتبات أغسطس للدرجة الوظيفية الثالثة بمبلغ يقدر 5000 جنيه.

مرتبات أغسطس للدرجة الوظيفية الرابعة بمبلغ يقدر4500 جنيه.

مرتبات أغسطس للدرجة الوظيفية الخامسة بمبلغ يقدر 4000 جنيه.

مرتبات أغسطس للدرجة الوظيفية السادسة بمبلغ يقدر 3500 جنيه.

مرتبات أغسطس للدرجة الوظيفية للموظف – العامل عن حاملي درجة الماجستير والذي يقدر بمبلغ 6000 جنيه.

مرتبات أغسطس للدرجة الوظيفية للموظف – العامل عن حاملي درجة الدكتوراه والذي يقدر بمبلغ قيمته 7000 جنيه.