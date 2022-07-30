مع قرب انتهاء شهر يوليو، وحصول الموظفين العاملين في الدولة على مرتبات شهر يوليو، فإنهم بدأوا يشغلون محركات البحث لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، حتى يستطيعوا تنظيم مصروفاتهم على مدار الشهر، ما جعل وزارة المالية تعلن عن موعد صرف مرتبات أغسطس 2022.

وتقدم بوابة «المال» أبرز المعلومات التي بحث عنها المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، من خلال هذا التقرير عن موعد صرف مرتبات أغسطس 2022، وفق ما أعلنته وزارة المالية في الكتاب الدوري الخاص بها، كالتالي:

موعد صرف مرتبات أغسطس 2022

وتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للموظفين العاملين في الدولة يوم 24 أغسطس المقبل، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 30 من نفس الشهر، وجاء موعد صرف الوزارات والهيئات المختلفة، كالتالي:

الأربعاء الموافق 24 أغسطس

حددت وزارة المالية عددًا من الوزارات والهيئات التي يتم صرف مرتبات شهر أغسطس لها يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو، وتتمثل في الآتي:

الهيئات المستقلة: يتم صرف مرتبات شهر أغسطس يوم الأحد لتلك الهيئات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، أمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب».

مديريات الخدمات بالمحافظات: وفي نفس اليوم يتم صرف المرتبات لتلك المديريات أيضا، وهي: «الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة، الإسكان والمرافق».

الوزارات: كما يتم صرف مرتبات شهر أغسطس للموظفين العاملين بهذه الوزارات: «البترول، السياحة، البيئة، الطيران المدني، التجارة والصناعة، الإسكان، الآثار، الثقافة، الأوقاف، الداخلية، شئون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإنتاج الحربي، القوة العاملة، الاتصالات، النقل، التموين، التضامن الاجتماعي، الصحة».

الخميس الموافق 25 أغسطس

الهيئات المستقلة: يتم صرف المرتبات الخاصة بالموظفين يوم الإثنين لهذه الفئات: «القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، باقي الجهات.

مديريات الخدمات بالمحافظات: وبالنسبة للمديريات التي يتم صرف مرتبات شهر أغسطس لها فتمثلت في الآتي «دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، التربية والتعليم، الزراعة، الطبي البيطري، الشباب والرياضة».

الوزارات: كما يتم صرف مرتبات شهر أغسطس يوم الإثنين للموظفين العاملين في تلك الوزارات «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية.

وأشارت وزارة المالية أنه يتم صرف المرتبات لباقي الجهات المختلفة على مدار أيام 28 و29 و30 من شهر أغسطس من عام 2022.