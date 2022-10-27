موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات.. تعرف على المستفيدين والتكلفة الإجمالية

جاء إقرار الحكومة بزيادة جديدة في رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات (رواتب التقاعد) بقيمة 300 جنيه، وزيادة 300 جنيه للحد الأدنى للأجور ليصبح 3 آلاف جنيه، بدلا من 2700 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صرف زيادة المرتبات وقيمة العلاوة الاستثنائية بعد قرار الحكومة بقيمة 300 جنيه للعاملين والمعاشات..

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات.. رفع الحد الأدني للأجور

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والشركات والمعاشات 300 جنيه شهريا، مع رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشفت الحكومة، أنه سيتم صرف العلاوة الاستثنائية مع بداية صرف مرتبات شهر نوفمبر المقبل والتي من المقرر صرفها من يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، حتى يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر.

المستفيدون من الزيادة الجديدة للمرتبات والمعاشات

يستفيد حوالي 4.8 مليون أسرة في الحكومة من الزيادة الجديدة، حيث سيجري تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور، والزيادة الاستثنائية للعاملين بالدولة والمعاشات، بدءًا من أول نوفمبر المقبل.

وتراوحت الحِزم التي أقرتها حكومة مدبولي سابقًا على البطاقات التموينية ما بين 100 جنيه كحد أدنى و300 جنيه حدًا أقصى، بحسب البطاقة التموينية، وأن هذه الزيادة كانت ستتوقف في فبراير المقبل، لكن ما تقرر اليوم هو استمرار هذه الزيادات الاستثنائية حتى 30 يونيو المقبل، كما قررت الحكومة أيضًا تأجيل الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء حتى أول يوليو 2023.

وحدد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات ليكون أول شهر نوفمبر، ويمكن لأي شخص سحب معاشه من خلال كارت المعاش، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد معاشات شهر نوفمبر، فيما سيجري إضافة الزيادة الجديدة التي تم إقرارها بقيمة 300 جنيه على معاش الشهر الجاري، بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.

وذكر أن هذا القرار سيستفيد منه 10 ملايين أسرة، متابعًا أنه لأول مرة تحدث زيادتين في المعاشات خلال عام واحد، متابعًا: «كل واحد بيصرف معاش هيتصرف ليه 300 جنيه زيادة، ومستمرين معاه، وده علشان نحقق حماية بدرجة أكبر لأصحاب المعاشات، وزيادة الـ300 جنيه دي بتمثل زيادة بمقدار 30%».

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

يأتي التوجه نحو رفع الحد الأدنى للأجور ليواكب الظروف الاقتصادية الحالية، إذ جرى رفع الرواتب خلال عهد الرئيس السيسي ما يقرب من 7 مرات، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية بتوفير دعم للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح من 100 و200 و300 جنيه، إذ يستفيد منها نحو 10 ملايين مواطن حتى 30 يونيو 2023.

وفي مايو 2021 تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بأجهزة الدولة من 2000 إلى 2400 جنيه بما عادل وقتها 152.4 دولار، وتم صرف هذه الزيادة ابتداءً من يوليو 2021، وكلّفت هذه الزيادة موازنة الدولة وقتها 37 مليار جنيه.

وفيما يلي جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022:

يوم الخميس 24 نوفمبر.

يوم الأحد 27 نوفمبر.

يوم الاثنين 28 نوفمبر.

يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

يوم الأربعاء 30 نوفمبر.

شرائح صرف معاشات نوفمبر 2022: