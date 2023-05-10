موعد صرف دعم تكافل وكرامة شهر مايو 2023.. رابط الاستعلام

تبدأ وزارة التضامن في صرف الدعم النقدي الشهري يوم 15 مايو الجاري ويستعد أكثر من 5 ملايين أسرة مستفيدة من صرف دعم تكافل وكرامة، في صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023، بالزيادة السابقة المقدرة بقيمة 25%، يوم الاثنين المقبل 15 مايو 2023.

وتقدم بوابة «المال نيوز» في السطور التالية في إطار خدماتها الإخبارية، موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو وخطوات الاشتراك ورابط الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023:

وفقا لما أتاحه موقع هيئة التأمين الاجتماعي من خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023، يمكن لأصحاب المعاشات المستحقين لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو، الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بالدعم النقدى بواسطة الرقم القومي من هنــــــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023:

معاش تكافل وكرامة

وتسهيلا على المواطنين الراغبين في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يمكنهم إتباع خطوات أساسية حددتها وزارة التضامن الاجتماعي كالتالى:

1- يستطيع المواطنون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، من خلال الدخول عبر موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج، من خلال هذا الرابط

https://tk.moss.gov.eg/

2- إدخال الرقم القومي للمستعلم عن المعاش الخاص به.

3- ثم الضغط على زر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

4- والخطوة الأخيرة، وهى ظهور نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، إما بالقبول أو الرفض مع ذكر السبب في حالة الرفض.

ما هي خطوات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة؟

معاش تكافل وكرامة:

1- ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، ويكون بها عنوان سكن المتقدم.

2- للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، لا بد من وجود صورة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق، للاشتراك في تكافل وكرامة.

4- يجب إحضار صورة من شهادة وفاة الزوج، للأرامل.

5- صورة من بطاقة التموين.

6- بيان بقيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- في حالة المرض المزمن، وجود مستند يكشف الإعاقة من اللجان الطبية.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة:

صرف معاش تكافل وكرامة:

1- ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، تتيح للمواطنين صرف معاش تكافل وكرامة.

2- ماكينات الصراف الآلي من البنوك، يمكن من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة.

حساب قيمة تكافل وكرامة بعد قرار الزيادة الجديدة:

زيادة المعاشات.. معاش تكافل وكرامة 2023

بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا، بداية من أبريل الماضى، تتمثل زيادة صرف معاش تكافل وكرامة في التالى:

معرفة قيمة المعاش بعد الزيادة، والتى تتمثل في التالى:

1- تصل قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد زيادة 25%، إلى 625 جنيها.

2- بعد زيادة المعاشات في أبريل الماضى، يحسب معاش تكافل وكرامة لـ المسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، إلى 562.5 جنيه.

3- يصل معاش تكافل وكرامة لـ الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيها، بعد الزيادة إلى 562.5 جنيه شهريا.

4- يصل معاش تكافل وكرامة لـ الأيتام بقيمة 350 جنيها، بعد الزيادة إلى 437.5 جنيه.

أرقام شكاوى معاشات تكافل وكرامة:

معاش تكافل وكرامة

تسهيلا لمن يرغب في تقديم التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة، يمكنه الوصول إلى ذلك بعدة وسائل منها الاتصال برقم الخط الساخن 19680.

كما يمكن التظلم أيضًا من معاش تكافل وكرامة أيضًا على البريد الإلكتروني:

[email protected]

والرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg