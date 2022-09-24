موعد صرف المعاشات شهر أكتوبر 2022.. حقيقة الزيادة الاستثنائية

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف المعاشات شهر أكتوبر 2022، بداية من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، ليصل عدد المستفيدين من المعاشات إلى أكثر من 10.7 مليون مواطن، فمع اقتراب شهر أكتوبر زادت عمليات البحث عن موعد صرف المعاشات شهر أكتوبر 2022.. من قِبل مستحقِّي المعاشات، الذين يتخطى عددهم عشرة ملايين مواطن.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، خلال التقرير التالي، حقيقة زيادة المعاشات، وجدول مواعيد صرف المعاشات عن شهر أكتوبر، وشروط الحصول على المعاش الإضافي والمعاشات الاستثنائية وشروط فتح حسابات توفير المعاش في البنوك المصرية.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر2022.. عدد المستفيدين أكثر من 10.7 مليون مواطن

تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصرف المعاشات لشهر أكتوبر، بداية من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، ليصل عدد المستفيدين من المعاشات إلى أكثر من 10.7 مليون مواطن كما يلي:

يتم تقسيم صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 على 3 شرائح حسب فئة مبلغ المعاش وشريحة رابعة للفئات التي لم تصرف المعاش خلال المواعيد السابقة كما يلي:

الأولى: صرف معاشات أكتوبر لفئة معاش أقل من 1000 جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين منها إلى 2.4 مليون مواطن، ويتم الصرف يومي السبت والأحد 1 و2 أكتوبر 2022 .

الثانية: المعاشات من 1000 جنيه وأقل من 2000، ويبلغ عدد المستفيدين منها إلى 2.4 مليون مواطن، ويتم الصرف يومي السبت والأحد 3 و4 أكتوبر 2022.

الثالثة: معاشات أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عدد المستفيدين منها 1.7 مليون مواطن، ويتم الصرف يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 أكتوبر 2022.

الرابعة: صرف معاشات الفئات التي لم تصرف المعاش في المواعيد المحددة، ويتم الصرف يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2022.

حقيقة زيادة المعاشات في شهر أكتوبر

لم تصدر أية قرارات بشأن زيادة المعاشات عن شهر أكتوبر 2022، كما لم تصدر أية تصريحات حكومية عن زيادة المعاشات.

وتتم زيادة المعاشات سنويًّا بنسبة تتراوح بين 13% و15%، لمواجهة ارتفاع التضخم وفق نص قانون المعاشات الجديد.

ويتم صرف المعاشات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن طريق كارت ميزة مجانًا من ماكينات الصراف الآلي “ATM” لتنفيذ خطة الشمول المالي.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2022

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف معاشات أكتوبر 2022 وفقًا لجدول زمني محدَّد يتم من خلاله تقسيم أصحاب المعاش إلى 3 شرائح؛ وذلك لتجنب التكدس داخل أماكن صرف مستحقاتهم.

وجاء جدول مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 على النحو التالي:

الشريحة الأولى: يومي السبت والأحد الموافقين 1 و 2 أكتوبر 2022، والتي تتقاضى أقل من ألف جنيه مصري.

الشريحة الثانية: يومي 3 و 4 أكتوبر 2022، والتي تتقاضى أكثر من ألف جنيه وأقل من 2000 جنيه مصري.

الشريحة الثالثة: يومي 5 و 6 أكتوبر 2022، والتي تتقاضي أكثر من ألَفي جنيه مصري.

الفئات المستحقة للحصول على المعاشات

ووفقًا لبيانات رسمية، فإن عدد أصحاب المعاشات يتخطى أكثر من عشرة ملايين شخص، حيث أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن ملف المعاشات من أصعب الأمور التي تواجهها الحكومة.

وجاءت القائمة التي تم تحديدها من قِبل الحكومة بشأن الفئات المستحِقة للمعاش على النحو التالي: