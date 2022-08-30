يهل شهر رمضان 2023 في مصر، في شهر مارس من عام 2023، حيث تم تحديد موعد شهر رمضان 2023 خلال الفترة الماضية، وفقا للحسابات الفلكية المعلنة.

ويختلف موعد شهر رمضان من عام إلى آخر في كافة أنحاء العالم والدول العربية، فقد كان موعد رمضان 2021 قد حل يوم الثلاثاء 13 أبريل وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

موعد شهر رمضان 2023

وفقا للحسابات الفلكية المعلنة عن موعد شهر رمضان 2023، فقد قالت الحسابات الفلكية إنه من المقرر أن يكون شهر رمضان الكريم لعام 2023 في يوم 23 مارس لعام 2023، ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1444 هجريًا يوم 29 شعبان والذي يوافق 22 مارس لعام 2023، وذلك وفقًا لما أعلنته الحسابات الفلكية فيما يخص موعد شهر رمضان لعام 2023.

ووفقًا للمعروف في التقويم الهجري فإنه يختلف في عدد الأيام عن العام التقويم الميلادي وذلك بفارق 11 يومًا أي أن العام الهجري أقل من العام الميلادي بعدد 11 يومًا نظرًا لأن العام الهجري أو الشهور الهجرية إما 29 يومًا أو 30 يومًا في حين أن الشهور الميلادية تكون 30 يومًا أو 31 يومًا.

موعد شهر رمضان 2022

وينتظر العديد من المواطنين شهر رمضان لأنه يوجد فيه الكثير من العبادات مثل الصيام وصلاة التراويح والسحور وغيرها، بالإضافة إلى الأجواء المبهجة المعروفة في شهر رمضان منها تعليق الزينة والأنوار ولمة العائلة وصلة الرحم وزيارة الأقارب.

وتختلف مواعيد شهر رمضان من عام إلى آخر فقد كان موعد رمضان 2021 قد حل يوم الثلاثاء 13 أبريل وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

وحسبما أعلنت دار الإفتاء فقد حل موعد رمضان 2022 يوم السبت 2 أبريل بفارق 11 يومًا عن العام الذي يسبقه، ومتوافقًا مع الحسابات الفلكية التي تتوقع أن يحل موعد رمضان 2023 يوم الخميس 23 مارس المقبل.