موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023.. تجنب انقطاع الخدمة

يبدأ موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، حيث أوقفت الشركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي لكل العملاء المقيدين على نظام الفاتورة ربع السنوي لشهر يوليو 2023 يوم 15 يوليو، وهو موعد إصدار الفاتورة وإتاحتها للاستعلام عبر الموقع الإلكتروني، وبعد انتهاء المهلة المصرية للاتصالات بتحويل العملاء غير مسددي الفاتورة إلى نظام الاستقبال فقط بداية من يوم 15 أغسطس 2023، كما تمنع شركة وي العملاء غير المسددين لفاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو من الاستقبال أيضًا في 15 سبتمبر 2023.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وطريقة ورابط الاستعلام..

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023.. رابط الاستعلام

أوقفت الشركة المصرية للاتصالات خدمة التليفون الأرضي عن المتخلفين عن سداد فاتورة أبريل يوم 15 يونيو، ومن ثم يبحث من توقفت لديهم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، حتى لا يتكرر الانقطاع ومن ثم تصدر البحث عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، محرك البحث جوجل.

فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023

يتساءل ملايين المصريين، كل 3 شهور، عن طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي لارتباطها بالإنترنت المنزلي، بالتزامن مع قرار الشركة المصرية للاتصالات بتحويل 2 مليون من مشتركي التليفون الأرضي من نظام الفاتورة ربع السنوية إلى نظام الدفع المسبق.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

يبدأ سداد فاتورة التليفون الأرضي لكل العملاء المقيدين على نظام الفاتورة ربع السنوي لشهر يوليو 2023 يوم 15 يوليو، وهو موعد إصدار الفاتورة وإتاحتها للاستعلام عبر الموقع الإلكتروني ، وبعد انتهاء المهلة المصرية للاتصالات بتحويل العملاء غير مسددي الفاتورة إلى نظام الاستقبال فقط بداية من يوم 15 أغسطس 2023، كما تمنع شركة وي العملاء غير المسددين لفاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو من الاستقبال أيضًا في 15 سبتمبر 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام فاتورة التليفون الارضى لشهر يوليو 2023، من خلال الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر رابط الشركة من هنا، كما يستطيع المواطنين أيضا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فور صدورها من خلال الإتصال برقم التليفون الأرضي 19777 لمعرفة قيمة الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

يوجد 4 خطوات أساسية يمكن للمواطن من خلالها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو وهي كالتالي:

يبدأ العميل بالدخول على موقع الشركة من هنا https://billing.te.eg/ar-EG

إدخال رقم التليفون الخاص بالعميل، واستكمال خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023.

إدخال كود المحافظة، للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

الضغط على “زر” الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

فاتورة التليفون الأرضى عن شهر يونيو 2023.. طريقة ورابط الاستعلام

سهلت الشركة المصرية للاتصالات طريقة ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوتيو 2023 ، والتي تدفع عن الاستهلاك لمدة 3 شهور، وتمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يوما، و يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة.

ويهتم الملايين بسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2023 في موعدها كل 3 أشهر، كي لا تنقطع عنهم خدمة الإنترنت الأرضي، كون المصرية للاتصالات صاحبة النصيب الأكبر من المشتركين في خدمة الإنترنت المنزلي.

فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2023.. تفادي الغرامات

يتصدر البحث عن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو الأول محركات البحث إذ يرغب عدد كبير من المواطنين في سداد فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت؛ لتفادي الغرامات الموقعة في حالة التأخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومنع انقطاع الخدمة، والتي هي تتصل بخدمات الإنترنت.

فاتورة التليفون الأرضي 2023

وسهلت الشركة المصرية للاتصالات طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023 ، والتي تدفع عن الاستهلاك لمدة 3 شهور، وتمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يوما، و يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي للإنترنت

اتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للسداد للتيسير على المستفيدين وأولها من خلال خدمة فوري لسداد فاتورة التليفون.

عبر ماكينات ATM لسداد فاتورة التليفون.

عبر خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

داخل مكاتب البريد المصري لسداد فاتورة التليفون.

من موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا.

عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

خطوات سداد فاتورة الأرضي بفوري

الدخول على موقع فوري على الإنترنت

اضغط على كلمة لوحة مدفوعاتي

اضغط على كلمة عملية جديدة

ثم اضغط على اتصالات وإنترنت

اضغط على كلمة WE

اضغط على خدمة محلية المصرية للاتصالات

ثم ادخل رقم الهاتف الأرضي واضغط على التالي

سيظهر لك فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023

اختر طريقة الدفع فيزا كارت واستكمل خطوة الدفع

موعد سداد فاتورة الأرضي.. منع استقبال المكالمات اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر 2023

تفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية لمن يتخلف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي، وتقوم الشركة بعرض فاتورة التليفون على موقعها الإلكتروني اعتبارًا من يوم 15 يوليو 2023.

ويتم دفع الفاتورة بدون أي إجراءات من جانب الشركة حتى يوم 14 أغسطس 2023.

وتبدأ الشركة المصرية للاتصالات بداية من يوم 15 أغسطس 2023 بمنع عمل مكالمات من التليفون الأرضي والسماح بالاستقبال فقط.

ويتم منع استقبال المكالمات أيضًا اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر 2023.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

باستخدام اسمك ورقم الهاتف، وذلك من على موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال هذا الرابط https://www.te.eg/