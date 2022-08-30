تنهي المدارس المصرية استعداداتها النهائية لاستقبال الطلاب، حيث حددت وزارة التعليم والتعليم الفني موعد دخول المدارس 2022-2023، واستقبال الجميع بداية من الصف الأول الابتدائي مرورا بطلاب الإعدادية ونهاية بالثانوية، والانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل موعد دخول المدارس 2022-2023، لاعتماد التلاميذ في المدارس خلال العام الجديد.

بوابة” المال” ترصد من خلال التقرير التالي موعد دخول المدارس 2022-2023، حيث تم تحديد المواعيد بشكل دقيق من قبل وزارة التربية والتعليم الفني، بعدما تم الإعلان مؤخراً عن تأجيل المدارس لمدة أسبوع.

موعد دخول المدارس 2022-2023

يبدأ العام الدراسي الجديد 2022/2023، يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وينتهي يوم الخميس 6 يونيو 2023، وتصل مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية بالنسبة للفصل الدراسي الأول إلى 98 يوما، بينما الفصل الدراسي الثاني 96 يوما.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت 1 أكتوبر، وينتهي يوم الخميس 26 يناير 2023، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 14 يناير 2023، وحتى يوم الخميس 26 يناير 2023، وتبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع.

خريطة العام الدراسي الجديد للمدارس 2022-2023

الفصل الدراسي الأول 2022 – 2023

يبدأ الفصل الدراسي الأول السبت 1/10/2022 وحتى الخميس 26/1/2023

فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 14/1/2023 حتى الخميس 26/1/2023.

الفصل الدراسي الثاني 2022- 20232

يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 12/2/2023 وحتى الخميس 8/6/2023

وستكون مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3/6/2023 أما الثانوية العامة: 10/6/2023 والدبلومات الفنية: 8/7/2023.

وفي وقت سابق قرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، تأجيل بدء الدراسي في مصر، على أن تكون 1 أكتوبر بداية العام الدراسى الجديد و18 سبتمبر للمدارس الدولية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء قرار التأجيل: «حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توحيد مواعيد بدء العام الدراسى 2022_2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتعليم الأزهرى.