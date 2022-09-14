موعد جنازة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.. تعرف عليه

كشف مسؤولون في القصر الملكي البريطاني النقاب عن موعد جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، والتي رحلت عن عالمنا مساء الخميس الماضي عن عمر يناهز 96 عاما.

وقال المسؤولون إن الجنازة الرسمية للملكة الراحلة ستقام في التاسع عشر من سبتمبر الجاري، بكنيسة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد إتاحة فرصة للجمهور لإلقاء نظرة الوداع على الملكة الراحلة.

إليزابيث الثانية هي صاحبة أطول فترة حُكم في تاريخ المملكة المتحدة، ومن المقرر الكشف عن تفاصيل مراسم جنازة الملكة في وقت لاحق. لكن المنظمين وصفوا يوم تلك المراسم بأنها “وداع مناسب لإحدى الشخصيات المميزة في عصرنا”.

وقال مسؤولون في البلاط الملكي إنها ستكون هناك فرصة لرؤية نعش الملكة الراحلة المصنوع من خشب البلوط أثناء رحلتها من قلعة بالمورال في إسكتلندا إلى إدنبره ومرة أخرى في لندن.

وكان مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، قد أعلن من قصر سانت جيمس، السبت الماضي تشارلز ملكا جديدا لبريطانيا.

وتعهد الملك الجديد 73 عاما، بخدمة الأمة “بالولاء والاحترام والمحبة”، في أول خطاب يوجهه للأمة كملك.

وتشارلز هو ملك ورئيس المملكة المتحدة و14 دولة أخرى، بما في ذلك أستراليا وكندا وجاميكا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.