ينتظر طلاب الدبلومات الفنية موعد تنسيق المراحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2022، والذي من المتوقع أن يكون في النصف الأول من سبتمبر الجاري، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات للعام الدراسي 2022-2023.

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كل تخصصات الدبلومات ومن بينها الصناعي، حيث يتاح لطلاب الدبلومات الصناعية عدة كليات ومعاهد للحاصلين على الدبلوم الفني بنظامي 3 و5 سنوات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي موعد تنسيق المراحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2022..

موعد تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2022

ينطلق بعد أيام قليلة مارثون وموعد تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2022، حيث إذ أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أنه من المقرر بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في النصف الأول من سبتمبر.

وتتعدد الاختيارات المتاحة أمام الطلاب بتنسيق الدبلومات الفنية 2022، والتي تصبح متاحة أمامهم بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022.

بوابة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يتم التقديم لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بمجرد الإعلان عن بدء تسجيل الرغبات بتنسيق الدبلومات الفنية 2022، عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات استمرار العمل بقواعد العام الدراسي الماضي للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بالجامعات والمعاهد.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يفتح باب التقديم للطلاب بتنسيق الدبلومات الفنية 2022 بالكليات التالية:

التجارة.

التربية شعبة تعليم فني.

كليات التربية النوعية.

كليات الزراعة.

الخدمة الاجتماعية.

كليات السياحة والفنادق.

كليات الهندسة.

الفنون التطبيقية.

كليات الآثار.

الفنون الجميلة.

تكنولوجيا التعليم الصناعي.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 للكليات

ويتضمن أيضًا تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الكليات والمعاهد التكنولوجية، وهى: «المعاهد الفنية التجارية والصناعية والسياحة والفنادق- المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بمصروفات».

وتكون الكليات والمعاهد التكنولوجية بتنسيق الدبلومات الفنية 2022 بنظام الانتظام وليس الانتساب الموجه، ويشترط على أي من الطلاب العاملين والراغبين في الالتحاق بالدراسة بأي من هذه المعاهد، أن يتقدم للمعهد المرشح له بموافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة، وإلا سيتم رفض ترشيح الطالب من قبل المعهد في حالة عدم تقديم الموافقة على الدراسة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعي

يقبل طلاب الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات والـ5 سنوات، لكل من الأنظمة التجارية والصناعية شعبة ترميم والزراعية والموسيقية ومدارس مساعدي الخدمات الصحية، وكذلك الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة «نظام الثانوية».

وزارة التربية والتعليم تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، موضحة أن المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية نظام 3-5 سنوات، هو أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقًا لترتيب رغباتهم والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تجاري



وفيما يتعلق بالطلاب الحائزين على حوافز رياضي بتنسيق الدبلومات الفنية 2022، أكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يُضاف للمجموع الدرجات المستحقة للطالب طبقًا لمرتبة البطولة الحائز عليها، من واقع الكشوف المبلغة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للبطولات المدرسية، ومن المجلس القومي للرياضة قطاع الرياضة بالنسبة لبطولات الاتحادات الرياضية، ويظهر الحافز الرياضي مضافًا للمجموع الكلي للطالب.