قررت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الدبلومات الفنية 2021 للكليات. وذلك خلال الفترة من 18 إلي 20 سبتمبر الجاري. و أعلنت التعليم العالي ، عن بدء تلقي طلبات التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية في الكليات التي…

قررت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الدبلومات الفنية 2021 للكليات.

وذلك خلال الفترة من 18 إلي 20 سبتمبر الجاري.

و أعلنت التعليم العالي ، عن بدء تلقي طلبات التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية في الكليات التي تستوجب إجراء اختبارات القدرات.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات

وسيتم فتح باب التقدم لإجراء اختبارات القدرات ، اعتبارا من 18 سبتمبر وحتي 20 سبتمبر الجاري.

على أن تعقد اختبارات القدرات بالكليات المعنية ، خلال 18 إلي 21 سبتمبر.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وطبقا للتعليم العالي ، يمكن لطلاب الدبلومات الفنية ، تسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات التالي :

http://www.tansik.egypt.gov.eg”www.tansik.egypt.gov.eg

وتضم الكليات التي تستوجب إجراء اختبار القدرات للدبلومات الفنية ، مايلي :

الفنون التطبيقية

كليات الفنون الجميلة(عمارة – فنون )

التمريض

السياحة والفنادق

الكليات التكنولوجية

شروط التقدم لاختبارات القدرات للدبلومات الفنية :



يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة و المعاهد الفنية ( الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة “عمارة – فنون”- الكليات التكنولوجية).

وذلك بشرط حصول الطالب علي نسبة 75% من المجموع الكلي.

كما يسمج لطلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض وطلاب دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق، الثانوية الصناعية نظام (3سنوات) بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط.

وذلك بشرط حصول الطالب علي نسبة 70% من المجموع الكلي.



سيتم الترشيح الكليات من الطلاب اللائقين بختبارات القدرات و بأسبقية المجموع الكلى ووفقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.



يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2021( حداثة المؤهل).

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل في أحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط .





الكليات المتاحة للدبلومات الفنية :

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

بالإضافة إلي ( كليات الفنون التطبيقية – كليات الفنون الجميلة “عمارة – فنون”- التمريض – السياحة والفنادق )

ضوابط اختبارات القدرات للدبلومات الفنية

يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ)

ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات.

وتقوم الكليات بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية ، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها.

تكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك.

لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.

لا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

لن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات

لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية.

يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الاعلي للجامعات.





