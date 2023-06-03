موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.. 5 خطوات لاسترداد حقوق الطلاب

بحث عدد كبير من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور عن موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 والخطوات، وذلك عقب أن أعلنت الكثير محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الاعدادية 2023.

موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 والخطوات

تستعرض بوابة ” المال نيوز” في هذا التقرير موعد تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 وخطوات التقديم

موعد تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023

يحدد كل محافظ ميعاد التقديم في تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء من الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية 2023 بالعديد من الأيام، وذلك من أجل حصول الطلبة على درجات في عدد من المواد الدراسية، إذا أن تم التأكد من حدوث خطأ بعملية التصحيح.

خطوات التقديم بتظلمات الصف الثالث الإعدادي 2023

تظلمات الشهادة الإعدادية لعام 2023، يتم التقديم على التظلمات لنتيجة الصف الثالث الإعدادي في 2023 عبر الخطوات الأتية..

التوجه لشؤون الطلبة في الإدارة التعليمية التابعة بمدرسة الطالب، الراغب بتقديم التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية 2023.

تسديد جميع رسوم تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 عن كل مادة يريد التلميذ في التظلم عليها.

إحضار إيصال لرسوم تظلمات الشهادة الإعدادية لعام 2023.

إحضار طلب بالمواد التي يكون التظلم عليها.

يسلم طلب تظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 باجنة النظام والمراقبة التابع لها التلميذ.

مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن للطالب وولى أمره فقط بالدخول في لجنة النظام والمراقبة لمطالعة جميع أوراق الإجابة أثناء الإجراء لتظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في محافظة البحيرة

وحدد يوسف الديب، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة موعد تظلمات الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة البحيرة، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، والقيام بالإعلان عن أسماء العشرة الأوائل.

موعد تظلمات الشهادة الاعدادية 2023 في محافظة الإسماعيلية

وأعلن الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية عن ميعاد تظلمات الشهادة الإعدادية لعام 2023 وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية منذ أيام قليلة، بعد اعتماد اللواء شريف بشارة، بصفته محافظ الإسماعيلية للنتيجة، والقيام بالإعلان عن أسماء العشرة الأوائل.