موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023.. عقارب الساعة تتقدم 60 دقيقة

يبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة القادمة التي توافق 28 من شهر إبريل الحالي، على أن يعود العمل بالتوقيت الشتوي بآخر يوم خميس من شهر أكتوبر المقبل، حيث تطبق الدولة موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023، الذي تم العمل به وإلغاؤه عدة مرات وتوقف العمل به عام 2016.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023 ومعنى وتاريخ التوقيت الصيفى وموعد تطبيقه وانتهائه للعام الجارى 2023.

موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023.. الجريدة الرسمية

بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وفقا للقرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، حيث يبحث المواطنين عن موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023.

موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023.. التوقيت الرسمي للبلاد

يعتبر التوقيت الصيفى نظاما يتم من خلاله تغيير التوقيت الرسمي للبلاد، حيث يتم تطبيقه مرتين سنويًا ولمدة عدة أشهر من كل عام، ويأتى ذلك من خلال تقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفى 2023

اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، وجاء ذلك وفقا لنص القانون في مادته الأولى.

تاريخ التوقيت الصيفى

يذكر أن التوقيت الصيفى في مصر قد تم إلغاؤه وإعادة العمل به عدة مرات، إذ إنه تقرر إيقاف العمل به بعد عام 1945 وصدر قرار باستئناف العمل به بعد مرور 12 عامًا في 1957، وتم صدور قرار بإيقاف العمل بـ التوقيت الصيفي في عام 2016.

أهمية التوقيت الصيفي

أوضح النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفى وذلك من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، والذى يتم اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى أخر يوم خميس بشهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة الشهر الماضى، إنه في ظل الارتفاع الكبير في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، فإن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي استهلاكات الطاقة والكهرباء.

وأضاف، متحدث الحكومة، خلال تصريحات صحغية أن هذه الوفرة تُساهم في تشغيل محطات الكهرباء، الأمر الذي سيُساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة في توريد براميل البترول، مشيرًا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج، أيضًا، سيوفر المورد الدولاري بشكل جيد.

موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023

وافق مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي على مشروع قانون بشأن التوقيت الصيفي، والذي جاء نصه على أنه: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة»، ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

وفي وقت سابق من شهر إبريل الجاري، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، إذ نصت المادة الأولى من القانون على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

تعريف التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في البلاد لمدة عدة أشهر من كل عام، وذلك من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

وفقًا لما ذكره السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، يبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة القادمة التي توافق 28 من شهر إبريل الحالي، لافتًا إلى أن عودة العمل بالتوقيت الشتوي ستكون بآخر يوم خميس من شهر أكتوبر المقبل.

مميزات التوقيت الصيفي

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن وزارة الكهرباء قدمت تقريرًا في هذا الشأن يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147.21 مليون جنيه، لافتًا إلى أن التقرير كشف أن نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أفاد أن العمل بـ التوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار، استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام فإن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.