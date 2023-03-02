موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه للموظف

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بحزمة إجراءات هامة لرفع العبء عن كاهل المواطن في الظروف الاقتصادية الحالية ، أبرزهات زيادة المرتبات.. وتنشر “المال” في التقرير التالي موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات وفقا لما وجه به الرئيس السيسي.

ووجه السيسي الحكومة بزيادة كافة مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة المقبلة بما يعادل 1000 جنيه للموظف.

كما وجه ايضاً بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.

وأضاف السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا اليوم أنه وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ونرصد توجيهات الرئيسي السيسي و موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والتى اكد على تنفيذها بشكل فوري وهي :

أكد الرئيس السيسي على سرعه البدء بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والتعجيل بها بداية من شهر أبريل المقبل 2023 ، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

وتنقسم الزيادة في الحد الأدني للأجور إلى

– الحد الأدني في الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

تم سيتم زيادة الحد الأدني الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

كما سيتم الوصول بالحد الأدني لأجور حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة إلى قيمة 6000 جنيه شهرياً.

وتضمنت توجيهات الرئيس رفع الحد الأدني لمرتبات حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس السيسي إلى زيادة المعاشات 2023 المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

وأشار السيسي أنه وجه أيضاً بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انه وجه الحكومة إلى زيادة المعاشات 2023 بواقع نسبة تصل إلى 15% يتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل.