موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار رحلات كريم‎

محمود جمال أخطرت شركة كريم مصر لطلب سيارات الملاكى عبر المحمول منذ بضع ساعات، سائقيها بأن موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار خدماتها "جو" و"جو بلس" هو اليوم بداية من الساعة السابعة مساء. وقالت الشركة، فى رسالتها إلى الكباتن والتى حصلت "المال" على نسخة منها: "نحب نشكرك على صبرك خ

محمود جمال





أخطرت شركة كريم مصر لطلب سيارات الملاكى عبر المحمول منذ بضع ساعات، سائقيها بأن موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار خدماتها “جو” و”جو بلس” هو اليوم بداية من الساعة السابعة مساء.

وقالت الشركة، فى رسالتها إلى الكباتن والتى حصلت “المال” على نسخة منها: “نحب نشكرك على صبرك خلال الفترة اللى فاتت بعد زيادة أسعار البنزين، إحنا دايمًا مهتمين بمكسبك وعشان كدا عدلنا تعريفة أسعار رحلات الـGO عشان تكون أعلى تسعيرة فى مصر، عشان نضمن ليك أعلى دخل”.

وارتفع سعر فتح العداد فى خدمة جو بالقاهرة من 5.25 جنيه إلى 6 جنيهات، وسعر الكيلومتر من 1.90 إلى 2.12 جنيه، وتم تثبيت ساعة الانتظار عند 28 جنيهًا، علمًا بأن الحد الأدنى للرحلة هو 10 جنيهات.