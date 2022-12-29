موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.. خطوات ورابط التقديم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، وفتحت باب تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة للتقدم للامتحانات، منتصف يناير المقبل، بحيث يتم الاستعداد مبكرا للامتحانات، لمعرفة أعداد الطلاب وأماكنهم، وطلاب المنازل والخدمات والأدبي والعلمي.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 وخطوات تسجيل الاستمارة والمستندات المطلوبة.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.. الخطوات والمستندات المطلوبة

كشفت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التسجيل إلكترونيا من داخل رابط وزارة التربية والتعليم من هنا https://moe-register.emis.gov.eg/، ولابد من اتباع الخطوات التي قدمتها الوزارة لكل الطلاب، كما يلي:

ـ يسدد الطالب مبلغ 210 جنيهات رسوم دخول الامتحانات للمرة الأولى والثانية.

ـ 410 جنيهات لمن يرغب فى التقدم للامتحانات للمرتين الثالثة والرابعة.

ـ السداد إلكترونيا.

ـ بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة منتصف يناير المقبل.

التسجيل من خلال دخول الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ـ تسجيل الاستمارة من خلال البريد الموحد للطالب.

ـ تسجيل الاستمارة من خلال البريد الموحد للطالب. مراجعة اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده.

تدقيق الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة.

ـ مراجعة مواد التخصص لكل شعبة.

ـ مراجعة مواد التخصص لكل شعبة. الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

يكون عنوان الطالب المدون فى الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون خطأ.

إذا وجد خطأ ببیانات الاستمارة الالكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا للمدرسة.

طباعة الاستمارة مسئولية الطالب وولي أمره وإذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الإرشاد التعليمي بالمدرسة لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

ـ بدون تسجيل الاستمارة لن يتمكن الطالب من دخول الامتحان.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.. الامتحانات تبدأ 10 يونيو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تتم مراجعة البيانات في أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، وفى حالة وجود أخطاء في البيانات التوجه إلى المدرسة لتعديلها قبل طباعة استمارة الثانوية العامة 2023، مشيرة إلى أنه تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بداية من يوم 10 من شهر يونيو القادم وتستمر لمدة شهر.