موعد بداية عروض البلاك فرايدي 2022 في مصر.. 6 نصائح قبل الشراء

يصادف موعد بداية عروض البلاك فرايدي 2022 في مصر كل عام في آخر جمعة من شهر نوفمبر، ويقام يوم الجمعة الأسود 2022 في 25 نوفمبر 2022، حيث يأتي بالكثير من الخصومات والمفآجات التى يترقبها العديد من المصريين.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد بداية عروض البلاك فرايدي 2022 في مصر.

موعد بداية عروض البلاك فرايدي 2022 في مصر.. 70% من الخصومات

ينتظر كثيرون من الشعب المصري موعد بداية عروض البلاك فرايدي 2022 في مصر، وذلك لوجود تخفيضات كبيرة فى كافة المشتريات والتى تصل إلى 70% من الخصومات، وهو الأمر الذى يجعل البحث عن موعد البلاك فرايدي يتصدر محركات الشبكة العنكبوتية، حيث إن هناك البعض يدخر الأموال ويؤخر عمليات شراء الأجهزة أو غيرها إلى البلاك فرايدي 2022.

موعد البلاك فرايدي 2022.. مواقع البيع والشراء

البلاك فرايدي 2022 يشهد مجموعة من الخصومات القوية فى المشتريات سواء الأجهزة الكهربائية أو أدوات المطبخ أو الهواتف المحمولة وتتنوع الخصومات ما بين المحلات المختلفة والعروض الكثيرة التى يشهدها المواطنين عبر مواقع البيع والشراء أو مواقع التواصل الاجتماعى أو الأسواق المختلفة.

موعد البلاك فرايدي 2022.. يوم الجمعة 25 نوفمبر

يصادف موعد البلاك فرايدي 2022 كل عام في آخر جمعة من شهر نوفمبر حيث يقام يوم الجمعة الأسود 2022 في 25 نوفمبر 2022 يأتي بالكثير من الخصومات والمفآجات الكثيرة التى يترقبها العديد من المصريين.

نصائح البلاك فرايدي 2022

ووجه جهاز حماية المستهلك فى وقت سابق المواطنين من بعض الأمور المهمة أثناء عمليات الشراء في البلاك فرايدي 2022 وجاءت في النقاط التالية:

1- يجب على المشترى الاطلاع على أسعار المنتجات المختلفة، مع التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

2- طلب فاتورة الشراء حتى في فترة العروض مذكور فيها وبوضوح نوع المنتج ورقمه وصفاته، وفترة الضمان، ومكانه، والسعر، وطريقة الدفع التى تم بها الشراء المنتج أو السلعة.

3- ينصح بضرورة التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات عند شراء المنتج.

4- في حالة الشراء أونلاين، لابد من مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء من الموقع.

5- مقارنة السعر في أكثر من منصة للمُفاضلة في السعر والجودة.

6- عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء للمنتج.

ووجه جهاز حماية المستهلك بأنه فى حالة وجود أي مشكلة يجب التوجه بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو الواتساب على رقم 01577779999، ويترقب الكثير من المصريين موعد البلاك فرايدي للحصول على خصومات عالية فى جميع المنتجات أو السلع.