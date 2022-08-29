موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات.. 30 أسبوعا

يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات، كما حدد المجلس الأعلى يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023، تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023 وتنتهي في 26 يناير 2023، فيما تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات

حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وهي كالتالي:

يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023 وتنتهي في 26 يناير 2023.

تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

تصريحات الوزير مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات

رحب د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعضاء المجلس لحضورهم اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، في رحاب المقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووجه المجلس الشُكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذا الإنجاز الذي يصل إلى الإعجاز، في تشييد العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة عالمية.

وأكد الوزير على جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، والتي تقرر بدء التسجيل بها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg خلال الفترة من اليوم الإثنين 25 يوليو وتستمر حتى 6 أغسطس القادم، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، على أن يتم إجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المُباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان انتظام الاختبارات خلال الفترة المُقررة.

وأكد الوزير جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس لبدء أعماله، كما وجه بضرورة جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات، والذي سيبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

وجه وزير التعليم العالي بسرعة انتهاء الكليات من إعلان كافة نتائج نهاية العام الدراسي 2021/2022، وبدء الاستعداد للعام الدراسي القادم، وقيام الجامعات بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكافة مرافق الجامعات، وذلك خلال العُطلة الصيفية.

وجه الوزير باستمرار الجامعات في المُشاركة المُجتمعية بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، خلال فترة الإجازة الصيفية، من خلال القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، وزيادة جهود محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.