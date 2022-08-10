موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023.. خريطة مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات وأولياء الأمور عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، فبعد أيام قليلة يبدأ العام الدراسي الجديد 2022-2023، وراجت محركات البحث عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، حيث ينتظر الكثير من طلاب المدارس والجامعات من كل مرحلة من مراحل التعليم الأساسي والثانوي.. بوابة “المال” تستعرض بالتواريخ موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 وتنشر الخريطة الكاملة لمراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي من خلال هذا التقرير.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023



كشفت وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 2022 -2023 وموعد الامتحانات للفصلين الدراسيين وكذلك الإجازة الرسمية فيه.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 للمدارس، يوم السبت 24 سبتمبر 2022، ولمدة 35 أسبوعا، حيث ستكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثاني.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 الترم الأول



وسيبدأ الفصل الدراسي الأول السبت 24/9/2022 وحتى الخميس 26/1/2023.

فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 14/1/2023 حتى الخميس 26/1/2023.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 الترم الثاني



يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 12/2/2023 وحتى الخميس 8/6/2023

وستكون مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3/6/2023 أما الثانوية العامة: 10/6/2023 والدبلومات الفنية: 8/7/2023.

موعد الامتحانات الشفوية والعملية

ومن المقرر بدء الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل.

أما عن الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي فهي مستمرة أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصف الأول والثاني الثانوي.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات



وحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وهي كالتالي:

يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 في السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023 وتنتهي في 26 يناير 2023.

تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.