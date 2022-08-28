موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 للجامعات والمدارس في مصر

يبحث عدد كبير من الطلاب عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 في المدارس والجامعات والأزهر سواء لطلاب التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي أو التعليم الأزهري، وتحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.. بوابة “المال نيوز” تنشر موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات والمدارس في مصر من خلال التقرير التالي..

موعد بداية العام الدراسي الجديد للمدراس 2022 – 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 بدلا من 24/9/2022، حيث قررت التأجيل لتكون البداية في المدارس الحكومية كالتعليم الأزهري.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في الأزهر 2022 – 2023

يبدأ العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية في 1 أكتوبر 2022، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مؤكدا أنه يتم التنسيق بصورة مستمرة مع وزارة التربية والتعليم في المواعيد الدراسية سواء بداية العام أو إجازة نصف العام ونهايته، حتى تكون الدراسة في التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في موعد واحد.

وقال الضويني إنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة برفع كفاءة بعض المنشآت والأبنية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، فضلا عن تهيئة المعاهد الأزهرية لاستقبال طلاب الأزهر الشريف خلال العام الدراسي الجديد.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات 2022 – 2023

تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022-2023 في الجامعات في أول أكتوبر 2022 أيضا، حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي، وذلك بعدما حدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023

يبدأ الفصل الدراسي الثاني 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.