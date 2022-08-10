حددت وزارة التعليم العالي موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2022-2023.

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2022-2023

وحدد المجلس موعد بداية العام الدراسي الجديد بالجامعات 2022-2023 ، اعتبار من السبت 1 أكتوبر 2022.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

9 يناير بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول

وحدد المجلس الأعلي للجامعات بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الجامعات يوم 9 يناير 2023، وحتى 26 يناير 2023.

وطبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023.. وذلك وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

المجلس الأعلي للجامعات

ووجه د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات بسرعة الاستعداد للعام الدراسي القادم.

وشدد الوزير على قيام الجامعات بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل والمدن الجامعية.. وذلك مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكافة مرافق الجامعات، وذلك خلال العُطلة الصيفية.