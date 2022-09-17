موعد بداية الدراسة 2023 في المدارس الدولية.. تعليم عالي الجودة للطلاب

ينطلق موعد بداية الدراسة 2023 في المدارس الدولية العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية، الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022.

وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية الدراسة 2023 في المدارس الدولية، غدا الأحد، في المدارس الرسمية الدولية، حيث وجه الوزير المدارس بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، مشددا على أن المدارس الدولية والخاصة جناح مهم في التعليم المصري لما تقدمه من تعليم عالي الجودة للطلاب.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي موعد بداية الدراسة 2023 في المدارس الدولية..

موعد بداية الدراسة 2023 في المدارس الدولية

فيما يلي خريطة العام الدراسي الجديد:

ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.

مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوعا دراسيا.

بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

أيام الدراسة الفعلية 194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا.

تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معها.

هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

موعد بداية الدراسة بالمدارس الحكومية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سابقا، أنه لا يوجد أي تغيير في موعد الدراسة وانطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، الذي من المقرر أن يبدأ موعد الدراسة يوم 1 أكتوبر 2022، بالنسبة للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات.