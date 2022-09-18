يبدأ موعد الدراسة للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023 في السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 1 أكتوبر موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية 2022- 2023، وكذلك في المدارس الرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، المعلنة من وزارة التعليم والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية 2022 – 2023.

موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية.. السبت 1 أكتوبر

قالت وزارة التربية والتعليم، إن الدراسة في المدارس الحكومية تبدأ يوم السبت 1 أكتوبر، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2023، وتنتهي يوم 26 يناير 2023، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي ولمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، الطلاب مع بدء الدراسة في المدارس الدولية اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، بالجدّ والاجتهاد من أجل إكمال التحصيل العلمي وتحقيق الآمال والنجاحات، متمنيا أن يكون العام الدراسي الحالي عاماً حافلاً بالرخاء والإنجاز.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022، هو موعد الدراسة لأول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

امتحانات الفصل الدراسي الأول:

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023 وتنتهي في 26 يناير 2023.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات

موعد الدراسة..وقد حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وهي كالتالي:

تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

يبدأ موعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

امتحانات الفصل الدراسى الثانى:

تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.