موعد بدء الدراسة في الجامعات الأزهرية 2022.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

حدد مجلس جامعة الأزهر موعد بدء الدراسة في الجامعات الأزهرية 2022، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد 2022 – 2023م، بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، يوم السبت 1 أكتوبر المقبل 2022.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي موعد بدء الدراسة في الجامعات الأزهرية 2022 والخريطة الزمنية لبدء العام الدراسي الجديد 2022 – 2023م، بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم..

موعد بدء الدراسة في الجامعات الأزهرية 2022

صدق مجلس جامعة الأزهر على الخريطة الزمنية لبدء العام الدراسي الجديد 2022 – 2023 م، بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم كالآتى:

تبدأ الدراسة السبت 1 أكتوبر المقبل 2022.

ينتهى الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023 م .

امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023 م.

تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الموافق 26 يناير 2023.

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 28 يناير 2023م.

تنتهى إجازة نصف العام الدراسي الخميس 9 فبراير 2023 م .

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م .

ينتهى الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 1 يونيو .

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 م.

تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخميس الموافق 29 يونيو 2023 م.

امتحانات التصفية للفرق النهائية يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 م.

موعد بدء الدراسة في المعاهد الأزهرية 2022-2023

أكد قطاع المعاهد الأزهرية انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023 لطلاب الأزهر الشريف في محافظات الجمهورية يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، حيث تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تطبيق الخطة الزمنية للدراسة من مواعيد بداية العام وإجازة نصف العام ونهاية العام.

ويتم حاليا تطوير ورفع كفاءة المنشأت والأبنية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية في كافة المحافظات، وذلك لاستقبال الطلاب في العام الجديد بشكل يتناسب مع خطة التطوير التي يسعى القطاع في تطبيقه للرفع من كفاءة المنظومة التعليمية الأزهرية بشكل يتناسب مع فهم صحيح الدين.