موعد انطلاق مؤتمر دخول مصر لأسواق التعاون الخليجي والدول الأفريقية

ياسمين فواز:تنظم كلا من الشركة التنظيمية المحترفة لشؤون الصيدلانية (PRA)، ومقرها الامارات، وشركة "فارما بايوتيك سوليوشينز" للاستشارات الصيدلانية بالقاهرة (PBS)، مؤتمر"دخول مصر لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأفريقية"، خلال الفترة من 15 - 16 أكتوبر الجارى.ينعقد المؤتمر تحت رعاية غرف

ياسمين فواز:



تنظم كلا من الشركة التنظيمية المحترفة لشؤون الصيدلانية (PRA)، ومقرها الامارات، وشركة “فارما بايوتيك سوليوشينز” للاستشارات الصيدلانية بالقاهرة (PBS)، مؤتمر”دخول مصر لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأفريقية”، خلال الفترة من 15 – 16 أكتوبر الجارى.

ينعقد المؤتمر تحت رعاية غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور أحمد العزبى، بحضور عدد من الشركات العالمية من ألمانيا والأردن والسعودية وعمان والسودان وأثيوبيا وكينيا وبمشاركة 45 متحدثا من 30 دولة و200 ممثل عن المصانع المصرية والعربية والأفريقية.

ويحضر المؤتمر عدد من الشخصيات المهمة على رأسها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والإسكان د.رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلانية و اللواء طبيب د.بهاء الدين زيدان، قائد مجمع الجلاء الطبى والمكلف من الرئيس السيسى بملف الدواء،بالاضافة الي هاجد حشان، نائب مدير مجلس الصحة الخليجيع و عبدالله المسند، المدير الإدارى لمركز المسند فارما الإ

الاستشارات الصيدلانية.

يشارك في المؤتمر مجموعة من كبرى شركات الأدوية على رأسهم cience PharmaR وRocheEgyptYو YHBgroupGو GS1EgyptD و DeltaPharmaPو PharcoS و SanofiPو PfizerSوedico.