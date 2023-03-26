موعد امتحان الترم الثاني 2023.. تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع مراحل التعليم صفوف النقل المختلفة بعد أسبوعين من انتهاء شهر رمضان الكريم، من بداية يوم السبت 6 مايو 2023.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد امتحان الترم الثاني للعام الدارسي 2023 والخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي..

موعد امتحان الترم الثاني 2023.. نهاية الدراسة في الترم الثاني 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الخميس 4 مايو 2023 هو آخر أيام الدراسة في الترم الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وهو الترم الذي بدأ رسميا يوم السبت 11 فبراير الماضي لتكون مدة الدراسة ثلاث شهور يتخللها الإجازات والاعياد الرسمية.

موعد امتحان الترم الثاني 2023.. حقيقة تعطيل الدراسة في رمضان

نفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تعطيل الدراسة في شهر رمضان 2023 كما تردد على بعض صفحات السوشيال ميديا، وقالت أن الدراسة في رمضان مستمرة دون أي تعطيل في جميع المراحل التعليمية على أن تجرى امتحانات الترم الثاني في الموعد المحدد لها.

موعد امتحان الترم الثاني 2023.. استفسار الطلاب وأولياء الأمور

ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بهذه الكلمات البحثية، لاستفسار الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة، عن موعد عقد اختبارات نهاية العام الفصل الدراسي الثاني 2023، مع قرب عقد الاختبار الثاني لصفوف النقل، بالفصل الدارسي الثاني.

موعد امتحان الترم الثاني للعام الدارسي الحالي 2022/ 2023

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، قررت وزارة التربية أن يكون يوم الخميس 4 مايو 2023 هو آخر أيام الدراسة في الترم الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، رسميا.

بدأ الفصل الدارسي الثاني للعام الدارسي الحالي 2022/2023، رسميا يوم السبت 11 فبراير الماضي، ليستمر لمدة ثلاثة شهر، ويقطعها الإجازات والأعياد الرسمية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

ووفقا لمواعيد الفصل الدارسي الثاني، التي جاءت بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم عقد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع مراحل التعليم صفوف النقل المراحل بعد أسبوعين من انتهاء شهر رمضان الكريم، من بداية يوم السبت 6 مايو 2023 .

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الدبلومات الفنية في القاهرة والمحافظات، لتبدأ يوم السبت 27 مايو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023، لتبدأ يوم الإثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 15 يوليو2023.

نظام اختبارات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي 2022/2023

وتعقد اختبارات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي 2022/2023، بنظام الأوبن بوك، وتتم الامتحانات في لجان داخل مؤمنه المدارس ولا يجوز للطالب اصطحاب أي وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.