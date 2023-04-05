موعد امتحانات نهاية العام 2023.. الثانوية العامة 12 يونيو والدبلومات الفنية 27 مايو

تبدأ امتحانات اخر العام لصفوف النقل بداية من السبت 6 مايو 2023 بحيث تضع الإدارات التعليمية والمديريات جداول الامتحانات بما يتناسب مع التوقيتات الزمنية لمواعيد انطلاق الامتحانات.

“المال نيوز” تستعرض لكم في هذا التقرير مواعيد امتحانات أخر العام 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وجدول امتحانات الثانوية العامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة والذي جاء كالاتي:

الاثنين 12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية مدة الامتحان ساعة ونصف

امتحان مادة التربية الوطنية مدة الامتحان ساعة ونصف

الثلاثاء 13 يونيو 2023

امتحان مادة الاقتصاد مدة الامتحان ساعة ونصف

امتحان مادة الإحصاء مدة الامتحان ساعة ونصف

الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المبصرين والمكفوفين

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية ومدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية ومدة الامتحان ثلاث ساعات

الأحد الموافق 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية ومدة الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية (الاستاتيكا) لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) ومدة الامتحان ثلاث ساعات

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ومدة الامتحان ثلاث ساعات

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) زمن الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) وزمن الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وزمن الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) الشعبة علمي رياضة وزمن الامتحان ثلاث ساعات

الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم وزمن الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) (علمى رياضة) وزمن الامتحان ثلاث ساعات.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023، استعدادا لانطلاق الاختبارات 20 مايو المقبل عمليا و27 من نفس الشهر للامتحانات النظرية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2023، موضحة أنه يشترط ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% للدروس العملية والتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب، إضافة إلى 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للطلاب المتقدمين للتقييم وفق منهجية الجدارات المهنية يشترط لحضور الطالب التقييم النهائي اجتياز جميع وحدات البرنامج للصف الثالث الثانوي وأيضا تحقيق نسبة الحضور المقررة وفقا للقانون.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للطلاب المقيدين لدبلوم المدارس الزراعية يشترط لدخول الطالب الامتحان حصوله على 60% من الدرجة المخصصة للتدريبات فى المصانع ” تخصص تصنيع زراعى وتخصص استصلاح أراضى وميكنة زراعية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 لنظام الثلاث والخمس سنوات كالتالي:-

– 15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاث الأولي و60 جنيه عند التقدم للمرة الرابعة.

– 193 جنيهاً مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم نظام الثلاث سنوات، و248 جنيه لنظام الخمس سنوات.

– 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية.

– 20 جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.

موعد امتحانات صفوف النقل 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خريطة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى مستمرة كما هى دون أى تعديل أو تغيير، مشددة على أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ 6 مايو 2023، على أن تضع الإدارات التعليمية والمديريات جداول الامتحانات بما يتناسب مع التوقيتات الزمنية لمواعيد انطلاق الامتحانات بداية من 6 مايو المقبل.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، حيث نص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.