موعد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات نصف العام 2023.

موعد امتحانات نصف العام 2023

وتنطلق امتحانات نصف العام 2023، لصفوف والشهادة الاعدادية، اعتبارا من 14 يناير المقبل.

وتمتدامتحانات نصف العام الدراسي 2022-2023، لصفوف النقل حتي ، 26 يناير .

وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري مدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول لعام 2022-2023 نحو 98 يوماُ.

وتبدأ أجازة منتصف العام الدراسي 2022-2023 من 28 يناير وتنتهي 9 فبراير لمدة أسبوعين.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 ، اعتبارا من 12 فبراير 2023 وحتى 8 يونيو 2023 لمدة 96 يوم.

وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 3 يونيو 2023 .

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو والدبلومات الفنية 8 يوليو 2023 .