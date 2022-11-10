موعد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات نصف العام 2023.
موعد امتحانات نصف العام 2023
وتنطلق امتحانات نصف العام 2023، لصفوف والشهادة الاعدادية، اعتبارا من 14 يناير المقبل.
وتمتدامتحانات نصف العام الدراسي 2022-2023، لصفوف النقل حتي ، 26 يناير .
وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري مدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول لعام 2022-2023 نحو 98 يوماُ.
وتبدأ أجازة منتصف العام الدراسي 2022-2023 من 28 يناير وتنتهي 9 فبراير لمدة أسبوعين.
وحددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 ، اعتبارا من 12 فبراير 2023 وحتى 8 يونيو 2023 لمدة 96 يوم.
وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 3 يونيو 2023 .
وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو والدبلومات الفنية 8 يوليو 2023 .