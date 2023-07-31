موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة.. خطوات التظلمات ورابط التقديم

يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة موعد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلبة الثانوية العامة، ويستفسر نحو 119 ألف تلميذ عن موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة والذي من المقرر أن سيكون في يوم 19 أغسطس 2023 المقبل..

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة

بالتزامن مع إعلان نتيجة 3 ثانوي عام، ورسوب عدد من الطلبة شغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة عبر جوجل، ويستفسر نحو 119 ألف تلميذ عن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 الثانوية العامة.. موقع التظلمات



وتستعرض بوابة “المال نيوز” بهذا التقرير موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات.

ووفقا لتصريحات الدكتور حجازي، فإن سيكون موعد امتحانات الدور الثاني في عام 2023 لطلبة الثانوية العامة سيكون في يوم 19 أغسطس 2023 المقبل.

ويتاح لطلاب الثانوية العامة في شعبتيها الشعبة الأبية والشعبة العلمية، القيام بالتظلم وسيكون قبل امتحانات الدور الثاني في عام 2023 وذلك يكون من خلال بوابة “تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023”، من هنا والتي من المقرر التفعيل للعمل بها عقب 48 ساعة من إعلان النتيجة، وسوف يسبق الخطوة بالدخول على الحساب المدرسي الموحد لكافة الخدمات الإلكترونية.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالى: هنا.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على متابعة.

وسوف تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 وتكون بالاسم ورقم الجلوس.



خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم قم بالدخول على بوابة الثانوية العامة.

الضغط على الرابط التالى من هنا.

ثم كتابة المديرية التابع لها الطالب ثم رقم الجلوس.

ثم اختيار المادة التى ترغب فى التظلم فيها من خلال قائمة المواد على موقع التظلمات.

ومتابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد التظلم ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم لمعرفتها.