موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. شروط دخول الاختبارات «عملي ونظري»

بدأ العدّ التنازلي لموعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، لنهاية العام الدراسي الحالي، وذلك بعد اعتماد موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، من قِبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

“المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، وشروط دخول الاختبارات.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملي

وتستعدّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، موضحة أنه يوم 20 من شهر مايو الحالي، سيتم بدء موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 النظري

وأضافات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، النظرية ستكون بداية من يوم 27 من شهر مايو 2023.

شروط الدخول لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدخول لموعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، له شروط معينة ومنصوصة، وهي تتمثل في النحو الآتي:

– نسبة حضور الطالب لا تقل عن 75% من الدروس العملية.

– إضافة إلى 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية.

– تحقيق نسبة الحضور المقررة وفقًا للقانون.

رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

كما أنه لبدء موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، يوجد رسوم لا بد من استيفائها، وهي:

– دفع 15 جنيهًا لكل مرة من المرات الأولى الثلاثة.

– دفع 60 جنيهًا عند التقدم للمرة الرابعة.

– دفع 193 جنيهًا لمستلزمات الامتحان لنظام الخمس سنوات.

– دفع 248 جنيهًا لمستلزمات لنظام الخمس سنوات.

– دفع 15 جنيهًا مقابل خامات الامتحان العملي.

– توريد 20 جنيهًا لحساب المديرية كاحتياطي للخامات.

– يتم السداد لمنافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقدة معها الوزارة بالرقم القومي للطالب.

موعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

ووفق جدول امتحانات دبلوم صنايع، فإن موعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023، والتي تبدأ من الاختبارات التحريرية الخاصة بها من يوم 27 مايو، سيكون في 7 يونيو المقبل، على أن تنتهي في مواعيد سابقة على هذا التاريخ لبعض الأقسام.