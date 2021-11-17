حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 – 2022، موعد امتحانات التيرم الأول لجميع المراحل التعليمية.

ويبدأ الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الأول الثانوي الامتحانات خلال يناير القادم.

موعد امتحانات التيرم الأول لجميع المراحل التعليمية

وتبدأ أعمال امتحانات التيرم الأول بالتعليم قبل الجامعي من الصف الرابع الإعدادي وحتي الأول الثانوي يوم 15 يناير 2022.

وتستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول حتي يوم 3 فبراير لكل المراحل التعليمية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سبق اعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 – 2022 وعدد أيام الدراسة.

وتتضمن الخريطة الزمنية، أن الفصل الدراسى الأول للعام 2021-2022 ، يمتد من 9 أكتوبر 2021 وحتى يوم 13 فبراير 2022.

وأوضحت الخريطة الزمنية أن مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول تصل إلى 93 يومًا.

موعد إجازة نصف العام الدراسى

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 5 فبراير 2022 وتستمر حتى 17 فبراير 2022 ، لمدة 15 يومًا، طبقًا لوزارة التربية والتعليم.

وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي، فحدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2021.

وبناءً على ذلك تبدأ الامتحانات العملية لمنتصف الفصل الدراسي الأول “الميد تيرم” اعتبارًا من 25 ديسمبر المقبل.

امتحانات التيرم الأول بالجامعات

وتبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2021 – 2022 ، خلال الفترة من 15 يناير وحتي 3 فبراير 2022.

وستقوم كل كلية بالجامعات المختلفة بالإعلان عن جدول الامتحان في إطار الخريطة الزمنية المحددة من وزارة التعليم العالي.

ومن المقرر أن تبدأ اجازة نصف العام الدراسي 2021 – 2022، بالجامعات خلال الفترة من 5 إلي 17 فبراير 2022.

وتضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021 – 2022 ، بالتعليم العالي إن بداية الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من 19 فبراير.

ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 9 يونيو 2022 ، وتصل مدة الدراسة الفعلية إلى 97 يومًا طبقا لوزارة التعليم العالي.

وطبقا للمجلس الأعلي للجامعات فإن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستبدأ 11 يونيو وحتي 7 يوليو وتبدا اجازة نهاية العام الدراسي 9 يوليو.