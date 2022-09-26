حددت دور وهيئات الإفتاء في مصر والوطن العربي، موعد المولد النبوي 2022 في الدول العربية، ويختلف موعد حلول المولد النبوي بين أكثر من دولة عربية، وهو الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444 هجرية، ويستعرض موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، تواريخ حلول المولد النبوي الشريف، ويحتفل العالم العربي والإسلامي بذكرى ميلاد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم كل عام، بتذكر سيرته وأخلاقه.

موعد المولد النبوي 2022 في الدول العربية

يحل موعد المولد النبوي في مصر، يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

المولد النبوي في السعودية، يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

موعد المولد النبوي في الإمارات، يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

يأتي موعد المولد النبوي في الأردن، يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

موعد المولد النبوي 2022 في الكويت

يأتي موعد المولد النبوي في الكويت، يوم الأحد 9 أكتوبر 2022.

موعد المولد النبوي 2022 في المغرب

يحل موعد المولد النبوي في المغرب يوم الأحد 9 أكتوبر 2022.

موعد المولد النبوي 2022 في الدول العربية

موعد المولد النبوي 2022

المولد النبوي 2022 في اليمن

ويأتي موعد المولد النبوي في اليمن، يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

المولد النبوي 2022 في قطر

كما يأتي موعد المولد النبوي في قطر يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

موعد المولد النبوي 2022 في البحرين

يحل موعد المولد النبوي في البحرين يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

موعد المولد النبوي 2022 في سوريا

يأتي موعد المولد النبوي في سوريا يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

المولد النبوي 2022 في العراق

يحل موعد المولد النبوي في العراق يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

موعد المولد النبوي 2022 في فلسطين

يحل موعد المولد النبوي في فلسطين يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

المولد النبوي 2022 في تونس

يأتي موعد المولد النبوي في تونس يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

موعد المولد النبوي 2022 في الجزائر

يحل موعد المولد النبوي في الجزائر يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

موعد المولد النبوي 2022

موعد المولد النبوي 2022 في ليبيا

يأتي موعد المولد النبوي في ليبيا يوم السبت 8 أكتوبر 2022.