موعد المولد النبوي 1444 – 2022 في السعودية يوافق ميعاد الاحتفالات بمصر

يزداد البحث في هذه الأيام على موعد المولد النبوي 1444 – 2022 في السعودية و الدول العربية أيضا، ويعد الإحتفال بالمولد النبوي الشريف من الإحتفالات القريبة من قلوب المسلمون بالوطن العربي، ويحتفل المسلمون بذكري ميلاد سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

وحذر مفتي السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ــ في تصريحات سابقة ــ من الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، واعتبر أن علاقة كل مسلم بالرسول يجب أن تكون قريبة دائما وليس فقط في وقت الإحتفال بمولده .

موعد المولد النبوي 1444 – 2022 في السعودية

موعد المولد النبوي 1444 – 2022 في السعودية يحل يوم السبت 8 أكتوبر، ويختلف الموعد بين الدول العربية ففي بعض الدول سيتوافق مع تاريخ الإحتفال بالسعودية والموافق 12 ربيع أول من كل عام هجري.

ومن بين هذه الدول مصر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية عن الموعد اليوم الإثنين.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ــ الجهة المنوط بها تحديد مواعيد العطلات والاجازات الرسمية فى السعودية ــ أن أجازة المولد النبوي سيكون يومي الجمعة الموافق السابع من أكتوبر ويوم السبت الموافق الثامن من أكتوبر .

موعد المولد النبوي

وبذلك سيتم ترحيل الاجازة يوم لتصبح بداية من يوم الخميس الموافق السادس من أكتوبر 2022 وحتى يوم السبت الموافق الثامن من أكتوبر نظرا لأن الاجازة توافقت مع يوم الجمعة وذلك عطلة أسبوعية ثابتة وتم تعويض تلك الاجازة بيوم الخميس السادس من أكتوبر.

دار الإفتاء المصرية تنشر عن هذا اليوم

12 من ربيع الأول سنة الفيل عام 570، ولد الرسول محمد صلي الله عليه وسلم، بمكة بالمملكة العربية السعودية.

ويختلف اهتمام المسلمين في الدول العربية المختلفة بالاحتفال بهذا اليوم.

ومن أشهر الدول التي تحتفل به هي مصر فتفاصيل الإحتفال شديدة الخصوصية، فحلاوة المولد، والعروسة والحصان الحلاوة قديما، ثم تطورهما على مدار سنوات .

وقامت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» بنشر العديد من البوستات عن هذا الإحتفال.

ومن هذه البوستات «لقد قربت ذكرى مولد خير الأنام فلنحتفل به صلى الله عليه وسلم بإحياء سنته وتجديد العهد مع الله عز وجل ولنكثر في هذه الأيام المباركة من الصلاة والسلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم».