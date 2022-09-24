موعد المولد النبوي 1444.. إجازة رسمية لموظفي الدولة

تستطلع دار الافتاء المصرية موعد المولد النبوي 1444، لتعلن غرة شهر ربيع الأول المبارك من عام 1444هـ، الذي ولد فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم) فور غروب الشمس وظهور القمر في السماء، غدا الأحد الموافق 29 صفر 1444، 25 سبتمبر 2022.

بوابة “المال نيوز” تستعرض خلال التقرير التالي موعد المولد النبوي 1444.. وإعلان دار الافتاء موعد المولد النبوي الشريف 1444، فضلاً عن الأدعية المستحبة في يوم المولد النبوي الشريف 1444، إلى جانب إجازة المولد النبوي الشريف 1444..

موعد المولد النبوي الشريف.. الافتاء تستطلع الهلال

تعلن دار الافتاء المصرية غرة الشهر المبارك الذي ولد فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم) فور غروب الشمس وظهور القمر في السماء، غدا الأحد الموافق 29 صفر 1444، 25 سبتمبر 2022.

وحددت حسابات معهد البحـوث الفلكـية أن يوم الاثنين المقبل 26 سبتمبر 2022، هو اليوم المتمم لشهر صفر 1444هـ، ويكون يوم الثلاثاء 27 سبتمبر غرة شهر ربيع الأول 1444هـ، حيث يولد هلال شهر ربيع الأول قبل 6 دقائق من منتصف الليل بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من صفر 1444هـ.

وفي حال توافق رؤية دار الافتاء لهلال ربيع الأول مع حسابات معهد البحوث الفلكية يوم الأحد المقبل سيحتفل المسلمون بـ مناسبة المولد النبوي الشريف في يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

إجازة المولد النبوي الشريف

تكون مناسبة المولد النبوي الشريف إجازة رسمية لأغلب موظفي الدولة من مصالح حكومية وشركات قطاع أعمال وخاصة وبنوك وغيرها إجازة بأجر كامل.

ومن المتوقع أن تأتي إجازة المولد النبوي الشريف 1444 في 8 من شهر أكتوبر المقبل، والتي تسبقها إجازة عيد النصر في السادس من أكتوبر.

أدعية مستحبة في ذكرى المولد النبوي الشريف

يردد المسلمون الكثير من الأدعية، إلى جانب الإكثار من ذكر أسم الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم المولد النبوي الشريف، ومن أشهر تلك الأدعية المستحبة: