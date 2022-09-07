موعد الكشف الطبي للجامعات 2022.. الجدول الزمني لطلاب جامعة القاهرة

يبحث الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة 2021-2022 والمرشحون للكليات وفقا لمكتب التنسيق عن موعد الكشف الطبي للجامعات 2022 وموعد الكشف الطبي جامعة القاهرة 2022-20232 لتقديم أوراقهم.

تستعرض بوابة”المال نيوز” من خلال هذا التقرير موعد الكشف الطبي للجامعات 2022 والجدول الزمني للكشوفات الطبية للطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بالكليات في جامعة القاهرة.

موعد الكشف الطبي للجامعات 2022.. تقليل أعداد الطلاب الوافدين

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن جاهزية مستشفى الطلبة بميدان الجيزة لاستقبال الطلاب المرشحين لكل كلية وفقا للجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي عليهم، من المقرر أن يكون خلال الفترة من 17 – سبتمبر وحتى 24 أكتوبر 2022 حيث تكون الفترة الصباحية من 9:30 إلى 11:30 للطالبات والفترة المسائية من 11:30 إلى 1:30 للطلاب.

وأشار إلى أن العيادات ستستقبل الطلاب وفقا للجدول الزمني المحدد لكل كلية لتقليل أعداد الطلاب الوافدين على المستشفى يوميا لتفادي التزاحم والتكدسات ليتمكن الأطباء من الكشف الطبي الشامل على الطلاب دون مشاكل تذكر خلال تلك الفترة.

الجدول الزمني لكشوف الطبية للطلاب الجدد بجامعة القاهرة

يستقبل مستشفى الطلبة بميدان الجيزة الطلاب المرشحين للالتحاق بكليات جامعة القاهرة في موعد الكشف الطبي جامعة القاهرة 2022-20232 وفقا للجدول التالي :-

أيام 17 و 18 و 19 تم تخصيصها لكشف طلاب كلتي الطب البشري وطب الأسنان.

يوم 20 سبتمبر كشف طلاب كلية الصيدلة.

يوم 21 سبتمبر كشف طلاب كلية الطب البيطري.

يوم 22 و 24 سبتمبر كشف طلاب كلية التمريض.

أيام 25 و 26 و 27 سبتمبر كشف طلاب كلية الهندسة.

أيام 28 و 29 سبتمبر كشف طلاب كلية الإعلام.

يوم 1 أكتوبر كشف طلاب كلية العلاج الطبيعي.

يبدأ 17 سبتمبر.. خريطة إجراء الكشف الطبى على الطلاب الجدد لجامعة القاهرة.

اليوم.. إجراء الكشف الطبي للطلاب المستجدين والقدامى للالتحاق بمدن جامعة طنطا.

يوم 2 أكتوبر كشف طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

يوم 3 أكتوبر كشف طلاب كلية الآثار.

يوم 4 أكتوبر كشف طلاب كلية التخطيط العمراني والتربية النوعية.

يومي 5 و 9 أكتوبر كشف طلاب كليتي العلوم ورياض الأطفال

يومي 10 و 11 أكتوبر كشف طلاب كلية الحاسبات والمعلومات.

يومي 12 و 13 أكتوبر كشف طلاب كلية الزراعة.

يومي 15 و 16 أكتوبر كشف طلاب كلية دار العلوم.

يومي 17 و 18 أكتوبر كشف طلاب كلية الآداب.

يومي 19 و 20 أكتوبر كشف طلاب كلية الحقوق.

أيام 22 و 23 و 24 أكتوبر كشف طلاب كلية التجارة.